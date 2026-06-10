PSG zaproponowało trzech zawodników do Liverpoolu. Chcą tylko jednego

Paris Saint-Germain zaproponowało trzech zawodników Liverpoolowi. Z doniesień Wilson Cox LFC wynika, że The Reds są zainteresowani tylko jednym. Illia Zabarnyi intresuje ich najbardziej.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Zabarnyi na wylocie z PSG. Liverpool jest nim zainteresowany

Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu wygrał Ligę Mistrzów, potwierdzając fakt, że są obecnie jedną z najlepszych drużyn na świecie. Teraz planuja już przyszły sezon, budując kadrę na kolejne wyzwania. W planach Luisa Enrique nie ma trzech zawodników. Każdy z nich został ostatnio zaproponowany innej topowej drużynie – Liverpoolowi. The Reds widzą u siebie tylko jednego piłkarza.

Na wylocie z paryskiego giganta są: Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo oraz Warren Zaire-Emery. Jedyny piłkarz, którego The Reds widzą u siebie w drużynie jest ukraiński obrońca – Zabarnyi. Zadowalają ich warunki potencjalnej transakcji, ponieważ mowa o wypożyczeniu.

Zabarnyi miałby dołączyć do Liverpoolu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Ewentualna klauzula miałaby wynieść ok. 57 milionów funtów. Nie jest tajemnicą, że Anglicy potrzebują nowego środkowego obrońcy, ponieważ z klubem rozstał się Ibrahima Konate. Reszta zawodników, czyli Zaire-Emery oraz Lucas Beraldo zostali odrzuceni przez pion sportowy 20-krotnych mistrzów Anglii. Na Anfield Road nastawiają się na wzmocnienie środka pola, a celem transferowym ma być Alex Scott z Bournemouth.

W tym sezonie Zabarnyi rozegrał 37 meczów, strzelając jednego gola. Paris Saint-Germain ściągnęło go latem tamtego roku z Bournemouth za 63 miliony euro. Wcześniej był związany z Dynamem Kijów, którego jest wychowankiem.