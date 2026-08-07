Gabriel Jesus może zmienić klub. Włoski gigant rozpoczął rozmowy

Gabriel Jesus jest mocno łączony z odejściem z Arsenalu tego lata. Z informacji podanych przez "Globo Esporte" wynika, że SSC Napoli rozpoczęło rozmowy z brazylijskim napastnikiem.

Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Napoli rusza po Gabriela Jesusa

SSC Napoli rozpoczęło działania mające na celu sprowadzenie sytuacji Gabriela Jesusa z Arsenalu. Włoski klub chce wzmocnić swoją ofensywę przed startem nowego sezonu Serie A. Partenopei uważają brazylijskiego napastnika za zawodnika, który może znacząco podnieść jakość ataku. Negocjacje są jednak dopiero na początkowym etapie, a londyńczycy nie zamierzają ułatwiać odejścia swojego piłkarza.

Według informacji „Globo Esporte”, władze Napoli chcą poznać oczekiwania samego zawodnika zawodnika i warunki transferu, zanim zdecydują się na złożenie oficjalnej oferty. Dużym atutem Jesusa jest jego wszechstronność. 29-latek może występować zarówno na pozycji klasycznego napastnika, jak i na obu skrzydłach.

Brazylijczyk ma ważny kontrakt klubem z północnego Londynu do połowy 2027 roku. Jednak Kanonierzy zamierzają zaakceptować odejście zawodnika tylko na swoich warunkach. Mistrzowie Anglii nie biorą pod uwagę wypożyczenia. Londyńczycy chcą, by ewentualny transfer został przeprowadzony na zasadzie definitywnej sprzedaży. Arsenal ma oczekiwać za swojego napastnika co najmniej 20 milionów euro.

Napastnik w ostatnich sezonach miał sporo problemów zdrowotnych. W minionym sezonie Premier League zdobył trzy bramki w 14 występach. Co ciekawe, w lipcu nazwisko Jesusa pojawiło się w kontekście transferu do Milanu. Jesus do Kanonierów przeniósł się z Manchesteru City latem 2022 roku. Natomiast do Premier League dołączył z Palmeiras.