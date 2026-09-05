Real Madryt poznał cenę za Olise! Szalone żądania Bayernu

Real Madryt cały czas podtrzymuje zainteresowanie wielką gwiazdą Bayernu Monachium. Latem pojawiały się plotki, że Michael Olise może zmienić klub. Ekrem Konur poinformował, że Bawarczycy nie chcą go sprzedawać, ale zmienią zdanie, jeśli ktoś zapłaci 200-230 mln euro.

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

230 milionów euro i Olise może trafić do Realu Madryt

Real Madryt ma za sobą świetne okno transferowe. Florentino Perez bardzo wcześnie rozpoczął wzmocnienia, finalizując większość transferów w trakcie i po Mistrzostwach Świata. Yan Diomande, Marc Cucurella, Denzel Dumfries i Carlos Espi kosztowali łącznie 225 milionów euro. Z kolei Bernardo Silva i Ibrahima Konate zostali ściągnięci na zasadzie wolnego transferu. Kwota przeznaczona na transfery mogła być dużo większa.

Przez moment Real Madryt był zainteresowany Julianem Alvarezem. Królewscy złożyli za niego ofertę o wartości 150 milionów euro. Finalnie nic z tego jednak nie wyszło. Innym celem, którego nie udało się zrealizować był Michael Olise, choć media sugerowały, że Francuz jest gotowy na zmianę klubu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Olise nie trafił na Bernabeu, ale nie oznacza to, że w przyszłości nie zostanie piłkarzem hiszpańskiego giganta. Z informacji Ekrema Konura na łamach serwisu Fussball-news.de wynika, że Real Madryt nadal jest zainteresowany sprowadzeniem genialnego skrzydłowego. Co więcej, poznali oczekiwania finansowe Bayernu Monachium. Trzeba zaznaczyć, że Bawarczycy nie są skłonni do sprzedaży gwiazdy, ale istnieje szansa, że zmienią zdanie.

Przekonać ich może odpowiednia oferta. Panuje przekonanie, że Bayern wycenił Olise na 200-230 milionów euro. Jeśli pojawi się taka propozycja na stole, wtedy francuski piłkarz będzie mógł zmienić przynależność klubową. Obecny kontrakt z Die Roten obowiązuje go do połowy 2029 roku.