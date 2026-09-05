Głośne odejście w Realu Madryt. Znany klub negocjuje transfer

Real Madryt dostał ofertę za Eduardo Camavingę. Z informacji serwisu Fotomac wynika, że pomocnikiem interesuje się Galatasaray. Ostateczna decyzja w sprawie piłkarza należy do Jose Mourinho.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni i Eduardo Camavinga

Camavinga na celowniku. Mourinho ma decydujący głos

Real Madryt przeszedł latem poważne zmiany, przebudowując skład wyjściowej jedenastki. Sfinalizowali sześć transferów, na które łącznie wydali 225 milionów euro. Wśród nowych gwiazd Los Blancos znaleźli się m.in. Yan Diomande, Marc Cucurella, Ibrahima Konate czy Bernardo Silva.

Najważniejsze dla kibiców jest jednak to, że z pierwszego zespołu nie odszedł żaden ważny piłkarz. Królewscy zgarnęli ponad 200 milionów euro przychodu ze sprzedaży zawodników, ale większość pochodziła z wychowanków, którzy od dawna nie przebywali w klubie. W najbliższych dniach może to się jednak zmienić. Wygląda na to, że barwy być może zmieni Eduardo Camavinga. Zainteresowanie pomocnikiem wykazuje Galatasaray.

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Z doniesień serwisu Fotomac wynika, że klub ze Stambułu złożył oficjalną ofertę po kilku miesiącach rozmów. Galatasaray proponuje wypożyczenie z opcją obowiązkowego wykupu w wysokości 35 milionów euro. Real Madryt jest skłonny przyjąć propozycję, ale oczekuje znacznie więcej. Przemyślą temat, jeśli pojawi się oferta o wartości 50 milionów euro. Kluczowa będzie jednak aprobata Jose Mourinho, do którego należy ostateczna decyzja.

Camavinga gra w Madrycie od sierpnia 2021 roku, ale warto zwrócić uwagę, że ma dopiero 23 lata, więc wciąż jest bardzo młodym piłkarzem. W barwach Realu wystąpił łącznie w 227 meczach, w których strzelił 6 bramek i zanotował 11 asyst.