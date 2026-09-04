Chciał go Real i Barcelona. Dogadał się z Liverpoolem

16:17, 4. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TeamTalk

Liverpool osiągnął porozumienie z Rio Ngumohą w sprawie warunków nowego kontraktu - podaje serwis TeamTalk. Dla angielskiego klubu zatrzymanie utalentowanego piłkarza było kluczowe. Nastolatek przyciągał zainteresowanie m.in. Realu Madryt i FC Barcelony.

Andoni Iraola
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Rio Ngumoha podpisze nowy kontrakt z Liverpoolem

Rio Ngumoha ma wszelkie papiery na to, żeby w przyszłości być wielką gwiazdą. Liverpool szybko to dostrzegł, wyciągając go z akademii Chelsea latem 2024 roku za nieco ponad 3 miliony euro. Nastolatek nie czekał długo na debiut, a już w poprzednim sezonie był zawodnikiem rotacji pierwszego zespołu. W Premier League strzelił nawet gola w swoim debiucie od razu po wejściu z ławki, zapewniając The Reds zwycięstwo z Newcastle w ostatnich minutach.

Łącznie w poprzedniej kampanii uzbierał 29 meczów, w których strzelił 2 gole i zaliczył asystę. Kontrakt z klubem ma ważny jednak tylko do czerwca 2028 roku. Już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem, więc nic dziwnego, że The Reds starają się zatrzymać młodą gwiazdę.

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Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że w ostatnim czasie Liverpool i Ngumoha negocjowali nowy kontrakt. Rozmowy zakończyły się pozytywnie, ponieważ strony miały dojść do porozumienia. W efekcie młodzieżowy reprezentant Anglii pozostanie na Anfield w kolejnych latach.

Tym samym obejść się smakiem muszą takie drużyny jak Real Madryt, FC Barcelona czy Bayern Monachium. Wszystkie trzy wymienione kluby wykazywały duże zainteresowanie sprowadzeniem Ngumohy w najbliższej przyszłości.

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