Świątek – Bouzkova: gdzie oglądać? Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo (05.09.2026)

Iga Świątek zagra z Marie Bouzkovą w 1/16 finału US Open. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 5 września 2026 roku o godzinie 18:30. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

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Iga Świątek – Marie Bouzkova: gdzie oglądać na żywo?

Iga Świątek stanie do walki z Marie Bouzkovą w kolejnym spotkaniu na tenisowej arenie. Polka, która obecnie zajmuje ósme miejsce w rankingu WTA, będzie chciała potwierdzić swoją pozycję w starciu z reprezentantką Czech. Bouzkova plasuje się natomiast na 26. pozycji światowego zestawienia.

Różnica w rankingu wskazuje na Świątek jako faworytkę rywalizacji, ale Czeszka potrafi być niewygodną przeciwniczką. Jej regularność i umiejętność prowadzenia długich wymian mogą sprawić Polce sporo problemów.

Spotkanie Iga Świątek – Marie Bouzkova zapowiada się zatem jako pojedynek, w którym kluczowe może okazać się tempo narzucone przez polską zawodniczkę.

Iga Świątek – Marie Bouzkova: transmisja na żywo za darmo

Mecz Iga Świątek – Marie Bouzkova nie będzie dostępny w ogólnodostępnej, bezpłatnej telewizji. Transmisję z rywalizacji można będzie śledzić za pośrednictwem kanałów posiadających prawa do turnieju, a także w internecie w ramach dostępnych usług streamingowych.

Alternatywą dla kibiców może być natomiast STS TV. Po spełnieniu warunków wymaganych przez operatora transmisja wybranych wydarzeń sportowych jest dostępna w sekcji „zakłady live”. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Iga Świątek – Marie Bouzkova: transmisja w tv

Kibice, którzy chcą obejrzeć starcie Igi Świątek z Marie Bouzkovą, powinni sprawdzić program anteny Eurosport 1. Spotkanie będzie można oglądać w telewizji w ramach transmisji z rozgrywek WTA mniej więcej o 18:30. Godzina rozpoczęcia meczu może zależeć od przebiegu wcześniejszych spotkań. W związku z tym podany termin należy traktować jako orientacyjny. Organizatorzy mogą również dokonać zmian w kolejności gier.

Iga Świątek – Marie Bouzkova: transmisja online

Rywalizację Igi Świątek z Marie Bouzkovą będzie można również oglądać przez internet. Transmisje US Open są dostępne za pośrednictwem platform streamingowych takich jak HBO Max czy Player.

Dzięki transmisji online spotkanie można śledzić na komputerze, smartfonie, tablecie lub kompatybilnym telewizorze. To wygodne rozwiązanie dla kibiców, którzy nie mają dostępu do telewizora albo chcą oglądać mecz poza domem.

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek – Marie Bouzkova? Spotkanie Iga Świątek – Marie Bouzkova będzie można śledzić w telewizji oraz online za pośrednictwem Eurosport 1 lub platform streamingowych HBO Max czy Player. Kiedy odbędzie spotkanie Iga Świątek – Marie Bouzkova? Mecz 1/16 finału US Open odbędzie się w sobotę, 5 września 2026 roku o godzinie 18:30.

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