Mbappe polecił piłkarza Chelsea. O zdanie pytał go Alonso

19:07, 4. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Foot Mercato

Kylian Mbappe na prośbę Xabiego Alonso polecił Chelsea zawodnika reprezentacji Francji - informuje Foot Mercato. Przez moment wydawało się, że Manu Kone trafi do Premier League, ale transfer upadł.

Kylian Mbappe
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fot. CORDON PRESS Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe polecił Manu Kone do Chelsea

Chelsea wydała na transfery ponad 400 milionów euro, a łączna kwota mogła być jeszcze większa. W trakcie Deadline Day, czyli ostatniego dnia letniego okna transferowego starali się sprowadzić nowego środkowego pomocnika. Pierwotnie celem był Manu Kone, czyli zawodnik związany z AS Roma.

Co ciekawe, pomysł ściągnięcia francuskiego piłkarza był konsultowany z gwiazdą Realu Madryt. Xabi Alonso poprosił o opinię Kyliana Mbappe, o czym pisze serwis Foot Mercato. Obaj panowie znają się ze wspólnej pracy w hiszpańskim gigancie, a ich relacje były bardzo dobre.

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Mbappe zapytany o kolegę z reprezentacji, wyraził się z entuzjazmem, sugerując Chelsea, że powinna zrobić wszystko, co może, aby go sprowadzić. Dla hiszpańskiego szkoleniowca był on nawet priorytetem transferowym. Ostatecznie do transferu nie doszło. Londyńczycy starali się jeszcze o Lamine Camarę z AS Monaco, lecz również ta transakcja spaliła na panewce. Finalnie zostali bez pomocnika, przez co rozglądają się za nim na rynku wolnych zawodników.

Manu Kone ma za sobą bardzo dobry sezon, a także udany mundial. Na Mistrzostwach Świata rozegrał 5 spotkań, a Francja dotarła do najlepszej czwórki turnieju. Z kolei w barwach AS Romy wystąpił w 39 meczach, w których strzelił dwie bramki i zanotował trzy asysty.

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