Inter Mediolan – Napoli: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (05.09.2026)

Inter Mediolan zagra z Napoli, a więc czeka nas starcie mistrza z wicemistrzem Włoch. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 5 września 2026 roku o godzinie 18:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Inter - Napoli.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Napoli: gdzie oglądać?

Inter Mediolan w poprzednim sezonie był najlepszą drużyną we Włoszech. Z kolei Napoli musiało się zadowolić jedynie wicemistrzostwem. W najbliższej kolejce Serie A obie drużyny zmierzą się w meczu bezpośrednim. Kibiców na Półwyspie Apenińskim czeka więc ligowy hit. Lepiej w sezon 2026/2027 wszedł obrońca tytułu. Nerazzurri zdobyli komplet punktów w dwóch spotkaniach. Partenopei ma trzy oczka na swoim koncie.

Mediolańczycy mają na rozkładzie wygrane z Monzą (4:1) oraz Cagliari. Napoli po zwycięstwie z Genoą w 1. kolejce (2:0) musiało uznać wyższość Como przed tygodniem, przegrywając (1:2). Dodatkowo do gry zespołu Maxa Allegriego są duże zastrzeżenia.

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Inter – Napoli: transmisja TV

Mecz Inter Mediolan – Napoli odbędzie się w sobotę, 5 września 2026 roku. Początek spotkania o godzinie 18:00. Transmisja zostanie przeprowadzona w telewizji na kanale Eleven Sports 2.

Inter – Napoli: transmisja online

Transmisja na żywo meczu Inter – Napoli będzie dostępna w internecie na stronie elevensports.pl. Za darmo można go oglądać w usłudze STS TV. Trzeba założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić pierwszy zakład za min. 2 zł.

Gdzie oglądać mecz Inter Mediolan – Napoli? Transmisja meczu Inter – Napoli będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2 oraz w internecie na stronie elevensports.pl i w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter Mediolan – Napoli? Mecz Inter – Napoli odbędzie się w sobotę, 5 września 2026 roku o godzinie 18:00.

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