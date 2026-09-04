Korona Kielce ogłosiła hitowy transfer. Pozyskali gracza Rakowa

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Ameyaw zamienił Raków na Koronę Kielce

Korona Kielce to prawdopodobnie największe zaskoczenie wśród klubów PKO BP Ekstraklasy, jeśli chodzi o letnie okno transferowe. Nikt nie spodziewał się takich wzmocnień, a bez wątpienia Złocisto-Krwiści byli jednym z najlepszych zespołów w elicie na rynku transferowym. Sprowadzili takich piłkarzy jak Patrik Helebrand, Ondrej Lingr, Kamil Jakubczyk, Ariel Mosór, Morgan Fassbender czy Norbert Barczak. Teraz dołączył do nich reprezentant Polski.

W piątek wieczorem (4 września) na oficjalnej stronie pojawił się komunikat, że nowym piłkarzem Korony Kielce został Michael Ameyaw. To 2-krotny reprezentant Polski, który ostatnie dwa lata spędził w Rakowie Częstochowa. Kwota transakcji nie została jednak podana.

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– Cieszę się, że dołączyłem do Korony. Przychodzę tutaj, żeby walczyć o najwyższe cele. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie i mam nadzieję, że wzniesiemy Klub na najwyższy poziom. Jestem bardzo podekscytowany i pełen energii. Nie mogę się już doczekać mojego pierwszego meczu w koszulce Korony – powiedział Michael Ameyaw w rozmowie z klubowymi mediami.

Ameyaw to już doświadczony ligowiec. Na boiskach Ekstraklasy ma na swoim koncie 127 meczów, w których strzelił 16 bramek i zaliczył 15 asyst. W swoim CV oprócz Rakowa ma także Widzew Łódź, Bytovie Bytów oraz Piast Gliwice. Z Koroną związał się kontraktem do czerwca 2029 roku.