Barcelona chce sprzedać piłkarza. Flick obawia się reakcji Yamala

Hansi Flick poprosił FC Barcelonę, żeby w styczniu sprzedała Alejandro Balde. Szkoleniowiec nie wiąże z nim przyszłości. Jednocześnie obawia się reakcji Lamine Yamala. El Nacional przekonuje, że poza boiskiem zawodnicy mają bardzo bliskie relacje.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona ma sprzedać Balde, ale to dobry przyjaciel Yamala

FC Barcelona pod koniec letniego okna transferowego zdecydowała, że Alejandro Balde trafi na listę transferową. Obrońca nie chce odchodzić z klubu, ponieważ uważa, że jest w stanie wywalczyć sobie miejsce w wyjściowej jedenastce. Zainteresowanie nim jest jednak duże. W ostatnich tygodniach mocno zabiegał o niego m.in. Manchester United. Finalnie lewy obrońca pozostał na Camp Nou, ale niewykluczone, że niebawem odejdzie.

Hansi Flick miał przekazać Barcelonie, że nie liczy więcej na Hiszpana. Jednocześnie poprosił o sprzedaż w trakcie zimowego okna transferowego. W grę wchodzi jedynie transfer definitywny. W klubie nie zamierzają zgadzać się na wypożyczenie. Jest jednak jeden poważny problem.

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Z doniesień El Nacional wynika, że Balde to bardzo bliski przyjaciel Lamine Yamala. Z uwagi na potencjalne odejście piłkarza Hansi Flick obawia się, jak zareaguje na to nastoletni gwiazdor. 18-latek to nie tylko jeden z najlepszych obecnie zawodników, ale również nadzieja na przyszłość. Potencjalne niezadowolenie nie tylko może negatywnie wpłynąć na jego formę, ale również na relacje z klubem.

Niemniej jednak decyzja miała zostać podjęta. Jeśli w styczniu pojawi się dogodna oferta, Balde opuści szeregi katalońskiego zespołu. Z Barceloną jest związany od początku kariery. Wychowywał się w szkółce La Masia, a debiut w dorosłej drużynie zaliczył w sezonie 2021/2022. Łącznie ma na swoim koncie 168 występów, 3 bramki i 21 asyst.