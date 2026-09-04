Barcelona chce sprzedać piłkarza. Flick obawia się reakcji Yamala

Barcelona ma sprzedać Balde, ale to dobry przyjaciel Yamala
FC Barcelona pod koniec letniego okna transferowego zdecydowała, że Alejandro Balde trafi na listę transferową. Obrońca nie chce odchodzić z klubu, ponieważ uważa, że jest w stanie wywalczyć sobie miejsce w wyjściowej jedenastce. Zainteresowanie nim jest jednak duże. W ostatnich tygodniach mocno zabiegał o niego m.in. Manchester United. Finalnie lewy obrońca pozostał na Camp Nou, ale niewykluczone, że niebawem odejdzie.
Hansi Flick miał przekazać Barcelonie, że nie liczy więcej na Hiszpana. Jednocześnie poprosił o sprzedaż w trakcie zimowego okna transferowego. W grę wchodzi jedynie transfer definitywny. W klubie nie zamierzają zgadzać się na wypożyczenie. Jest jednak jeden poważny problem.
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Z doniesień El Nacional wynika, że Balde to bardzo bliski przyjaciel Lamine Yamala. Z uwagi na potencjalne odejście piłkarza Hansi Flick obawia się, jak zareaguje na to nastoletni gwiazdor. 18-latek to nie tylko jeden z najlepszych obecnie zawodników, ale również nadzieja na przyszłość. Potencjalne niezadowolenie nie tylko może negatywnie wpłynąć na jego formę, ale również na relacje z klubem.
Niemniej jednak decyzja miała zostać podjęta. Jeśli w styczniu pojawi się dogodna oferta, Balde opuści szeregi katalońskiego zespołu. Z Barceloną jest związany od początku kariery. Wychowywał się w szkółce La Masia, a debiut w dorosłej drużynie zaliczył w sezonie 2021/2022. Łącznie ma na swoim koncie 168 występów, 3 bramki i 21 asyst.