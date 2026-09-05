Wisła Kraków zagra z Koroną Kielce w ramach siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 5 września 2026 roku o godzinie 17:30. Sprawdź, gdzie transmisja.

fot. Grzegorz Wajda / Alamy Na zdjęciu: Marcel Łubik

Korona – Wisła Kraków: gdzie oglądać na żywo?

Wisła Kraków i Korona Kielce zmierzą się w sobotę w jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Będzie to starcie drużyn, które po pierwszych tygodniach sezonu dzielą zaledwie dwa punkty. Wisła ma na koncie 10 oczek, natomiast Korona zgromadziła osiem. Chociaż ma również do rozegrania zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze.

Obie drużyny w środku tygodnia rywalizowały również w STS Pucharze Polski, ale nastroje po tych spotkaniach są zupełnie inne. Korona pokonała na wyjeździe Widzew Łódź 1:0 i awansowała do kolejnej rundy. Wisła nie zdołała natomiast przejść pierwszoligowej Odry Opole. Biała Gwiazda prowadziła 1:0, lecz ostatecznie przegrała 1:2 i pożegnała się z rozgrywkami.

Korona – Wisła Kraków: transmisja na żywo za darmo

Kibice chcący obejrzeć spotkanie Korona Kielce – Wisła Kraków będą mogli zrobić to za pośrednictwem CANAL+. Transmisja zostanie przeprowadzona na antenie CANAL+ Sport 3, a także w serwisie streamingowym CANAL+. Oficjalny plan transmisji siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy potwierdza, że pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 17:30.

Korona – Wisła Kraków: transmisja w tv

Mecz będzie dostępny w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Początek spotkania zaplanowano na sobotę, 5 września, o godzinie 17:30. Za komentarz odpowiedzialni będą Kamil Kania i Michał Trela. Transmisja rozpocznie się przed pierwszym gwizdkiem, wraz z przedmeczową oprawą stacji.

Jak uzyskać dostęp do CANAL+ Sport 3?

CANAL+ Sport 3 jest dostępny w wybranych ofertach operatorów oraz pakietach CANAL+. Osoby posiadające odpowiedni pakiet mogą obejrzeć spotkanie na swoim telewizorze. Warto wcześniej sprawdzić, czy posiadana oferta obejmuje kanał CANAL+ Sport 3.

Korona – Wisła Kraków: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić również przez internet. Transmisja online zostanie udostępniona w serwisie CANAL+. Oznacza to, że kibice nie muszą ograniczać się do tradycyjnego odbiornika telewizyjnego.

Warto pamiętać, że w przypadku tego spotkania nie przewidziano transmisji w otwartym kanale TVP Sport. Oficjalny plan siódmej kolejki wskazuje wyłącznie CANAL+ Sport 3 oraz serwis streamingowy CANAL+ jako miejsca transmisji meczu Korona Kielce – Wisła Kraków.

Gdzie oglądać mecz Korona – Wisła Kraków? Spotkanie Korona Kielce – Wisła Kraków można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3 oraz online za pośrednictwem serwisu CANAL+. Kiedy odbędzie spotkanie Korona – Wisła Kraków? Starcie siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 5 września 2026 roku o godzinie 17:30 na Exbud Arenie.

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