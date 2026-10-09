De Jong pod lupą dużego klubu. Barcelona otwarta na wszystko

12:02, 9. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Frenkie De Jong prawdopodobnie pożegna się w niedalekiej przyszłości z FC Barceloną. Jak donosi Sport, środkowy pomocnik jest pod obserwacją Chelsea. Katalończycy rozważą każdy możliwy scenariusz.

Frenkie de Jong
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona rozważa sprzedaż De Jonga. Jest chętny z Premier League

Frenkie De Jong w tym sezonie nie wystąpił jeszcze w ani jednym meczu. Podczas ostatnich Mistrzostw Świata doznał kontuzji, która ponownie wykluczyła go z gry. To kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich miesięcy, gdzie pomocnik jest niedostępny ze względu na problemy zdrowotne. W poprzedniej kampanii kilka razy wypadał z powodu różnych urazów. Jego powrót planowany jest dopiero na grudzień.

Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości reprezentant Holandii zmieni barwy klubowe. Już tego lata był blisko transferu. De Jongiem interesował się Manchester City, lecz wycofali się w momencie, gdy przeczytali jego raport zdrowotny. Myśli o nim jednak inny klub z Premier League.

Zarejestruj się w Superbet z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus 200 zł i FREEBETY o wartości 55 zł!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak podaje dziennik Sport, sytuacje piłkarza uważnie obserwuje Chelsea. Londyńczycy biorą pod uwagę transfer w zimowym oknie. W drużynie The Blues miałby zastąpić Enzo Fernandeza, który niedawno odszedł do Man City. FC Barcelona nie wyklucza żadnego scenariusza. Jeśli pojawi się odpowiednia oferta, są gotowi, aby rozstać się z piłkarzem.

De Jong trafił na Camp Nou w lipcu 2019 roku. Łącznie w barwach katalońskiego klubu rozegrał 297 meczów, w których strzelił 20 bramek i zaliczył 31 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku. Jest wyceniany zaledwie na 25 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości