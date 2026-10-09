De Jong pod lupą dużego klubu. Barcelona otwarta na wszystko

Frenkie De Jong prawdopodobnie pożegna się w niedalekiej przyszłości z FC Barceloną. Jak donosi Sport, środkowy pomocnik jest pod obserwacją Chelsea. Katalończycy rozważą każdy możliwy scenariusz.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona rozważa sprzedaż De Jonga. Jest chętny z Premier League

Frenkie De Jong w tym sezonie nie wystąpił jeszcze w ani jednym meczu. Podczas ostatnich Mistrzostw Świata doznał kontuzji, która ponownie wykluczyła go z gry. To kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich miesięcy, gdzie pomocnik jest niedostępny ze względu na problemy zdrowotne. W poprzedniej kampanii kilka razy wypadał z powodu różnych urazów. Jego powrót planowany jest dopiero na grudzień.

Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości reprezentant Holandii zmieni barwy klubowe. Już tego lata był blisko transferu. De Jongiem interesował się Manchester City, lecz wycofali się w momencie, gdy przeczytali jego raport zdrowotny. Myśli o nim jednak inny klub z Premier League.

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Jak podaje dziennik Sport, sytuacje piłkarza uważnie obserwuje Chelsea. Londyńczycy biorą pod uwagę transfer w zimowym oknie. W drużynie The Blues miałby zastąpić Enzo Fernandeza, który niedawno odszedł do Man City. FC Barcelona nie wyklucza żadnego scenariusza. Jeśli pojawi się odpowiednia oferta, są gotowi, aby rozstać się z piłkarzem.

De Jong trafił na Camp Nou w lipcu 2019 roku. Łącznie w barwach katalońskiego klubu rozegrał 297 meczów, w których strzelił 20 bramek i zaliczył 31 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku. Jest wyceniany zaledwie na 25 milionów euro.