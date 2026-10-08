Gwiazda Atletico Madryt powiedziała „dość”. Julian Alvarez podjął decyzję

Julian Alvarez rozstał się z agentem Fernando Hidalgo. Ruben Uria na X przekazał, że napastnik Atletico Madryt był rozczarowany sposobem prowadzenia jego spraw latem.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Wielki ruch Juliana Alvareza

Julian Alvarez podjął decyzję o zakończeniu profesjonalnej współpracy z Fernando Hidalgo. Argentyńczyk, który od czasu transferu do Atletico Madryt pozostawał pod opieką agenta, ma teraz rozpocząć poszukiwania nowego menedżera.

Według Rubena Urii powodem decyzji Juliana Alvareza było niezadowolenie ze sposobu, w jaki podczas letniego okna transferowego prowadzono sprawy związane z jego przyszłością. Napastnik miał oczekiwać innego podejścia do swojej sytuacji.

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Dziennikarz na platformie X poinformował, że Julian Alvarez zdecydował się zakończyć współpracę z Hidalgo i wkrótce powinien wskazać osobę, która przejmie prowadzenie jego interesów. Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym agentem zawodnika.

W tle wielkie rozczarowanie

Julian Alvarez pozostaje ważną postacią Los Colchoneros, ale zmiana przedstawiciela może mieć znaczenie dla jego dalszej kariery. Decyzja została podjęta po burzliwym dla niego okresie transferowym, a teraz Argentyńczyk będzie musiał wybrać nowego człowieka odpowiedzialnego za jego przyszłość.

JULIÁN ALVAREZ. El delantero del Atlético de Madrid rompe su relación profesional con el agente Fernando Hidalgo. Julián se sintió decepcionado con la manera en que se gestionó su futuro este verano. Prescinde de los servicios de Hidalgo y pronto tendrá nuevo agente. #ClubUria pic.twitter.com/j3eLwzzXfD — Rubén Uría (@rubenuria) October 8, 2026

Julian Alvarez to 62-krotny reprezentant Argentyny, który trafił do Atletico w sierpniu 2024 roku z Manchesteru City. Kosztował wówczas 75 milionów euro. Dzisiaj rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie mniej więcej 110 milionów euro. W tej kampanii Julian Alvarez wystąpił w czterech spotkaniach. Zaliczył w nich jedną asystę.