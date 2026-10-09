Bayern ma prawdziwy skarb. Kompany nie pozostawił złudzeń

Michael Olise imponuje Vincentowi Kompany’emu, który wróży mu wielką przyszłość w Bayernie Monachium. Jak podaje FootMercato, trener wskazał cechy, które wyróżniają Francuza.

fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern ma prawdziwy skarb

Michael Olise zyskał uznanie trenera nie tylko dzięki umiejętnościom technicznym, ale również podejściu do codziennej pracy. Vincent Kompany uważa, że skrzydłowy ma wszystko, aby przez długie lata utrzymywać się wśród najlepszych piłkarzy świata. Szkoleniowiec zwrócił uwagę na rozwój zawodnika i jego wyjątkową zdolność dostrzegania detali, które innym mogą umykać.

– Tak, absolutnie. Bez wątpienia. W ostatnich latach poczynił ogromne postępy – przyznał Kompany cytowany przez serwis FootMercato.

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Trener Bayernu podkreślił, że sam talent nie wystarcza, aby osiągnąć sukces na najwyższym poziomie. W przypadku Olise’a równie istotne są mentalność, koncentracja i dbałość o szczegóły. To właśnie te elementy sprawiają, że belgijski szkoleniowiec patrzy na przyszłość Francuza z dużym optymizmem.

– Myślę, że zawodnik z talentem Michaela Olise’a zawsze będzie odnosił sukcesy. Zawsze będzie wśród najlepszych. Nie tylko ze względu na talent, ale także ze względu na mentalność i dbałość o szczegóły. Zawsze miał talent do dostrzegania szczegółów, których inni nie dostrzegają, nawet podczas treningu – zaznaczył Kompany.

Belg zaznaczył również, że zadaniem sztabu jest podtrzymywanie ambicji zawodników, którzy dysponują tak dużymi możliwościami. – Najważniejszą rzeczą dla trenera, który ma zawodników takiego kalibru, jest utrzymanie głodu zwycięstwa. Naszą rolą jest wspieranie ich, ale nie przekształcanie piłkarza w zawodnika światowej klasy. To niemożliwe. On już ma w sobie ten potencjał – podsumował opiekun Bawarczyków.

Kompany jasno dał do zrozumienia, że w Olise’u widzi piłkarza gotowego do rywalizacji na najwyższym poziomie przez wiele kolejnych sezonów.