Real Madryt już wie, czego potrzebuje. Dwa wielkie cele na 2027 rok

Real Madryt już planuje kolejne ruchy na rynku. Jak informuje "Diario AS", klub wskazał dwa priorytety na 2027 rok, chcąc pozyskać środkowego obrońcę oraz pomocnika.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt szykuje kolejne wielkie zakupy

Real Madryt mimo letnich inwestycji wciąż dostrzega problemy z e swoją kadrą. Priorytetem ma być przede wszystkim wzmocnienie defensywy. Ibrahim Konate dołączył do zespołu, ale David Alaba odszedł, Raul Asencio stracił status pewnej opcji, a problemy zdrowotne Edera Militao nadal budzą obawy. W związku z tym na radarze mogą ponownie pojawić się Alessandro Bastoni i Nico Schlotterbeck.

Drugim obszarem wymagającym wzmocnienia jest środek pola. Gigant La Liga wciąż nie znalazł następcy Toniego Kroosa i Luki Modricia, a dodatkowo przegrał walkę o Rodriego, który wybrał FC Barcelonę. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Keesa Smita oraz Adama Whartona. Chociaż konkretnego celu jeszcze nie wskazano.

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Jose Mourinho w rozmowie cytowanej przez „Diario AS odniósł się także do zamieszania, które poprzedziło jego przyjście do Madrytu. – Zaskoczyło mnie to. Nie przywiązywałem do tego wagi. Pomyślałem: to tylko plotka. Real Madryt zmienił trenera w połowie sezonu, a potem przyszedł Alvaro Arbeloa. Wyniki były nienajlepsze i zaczęło się zamieszanie. W każdym razie nikt mi nic nie powiedział. Kiedy zaczęły krążyć plotki, pomyślałem: „To nie może być prawda”. Byłem w Benfice, myślałem o Benfice, myślałem o jej przyszłości. Nigdy nie sądziłem, że to prawda – powiedział Portugalczyk.

Mourinho jasno określił również swoje plany na przyszłość. – Dopóki będę zdrowy, będę kontynuował trenowanie – stwierdził trener. Tymczasem Real ma już przygotowywać się do kolejnego dużego okna transferowego, w którym najważniejsze mają być wzmocnienia obrony i środka pola.

Tymczasem już w sobotę Królewscy rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Zmierzą się wówczas w roli gospodarza z Villarreal. Mecz zacznie się o godzinie 21:00.