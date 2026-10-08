Bellingham może zarabiać fortunę. Real Madryt podjął decyzję

Real Madryt nie chce ryzykować
Real Madryt nie musi się spieszyć, ponieważ obecna umowa Jude’a Bellinghama obowiązuje do 2029 roku. Przedstawiciele stołecznej ekipy chcą jednak zmienić jej warunki, aby jeszcze mocniej podkreślić znaczenie zawodnika dla zespołu. Anglik jest zadowolony z życia w stolicy Hiszpanii i nie naciska na transfer.
Kluczowym elementem rozmów między stronami może być wynagrodzenie. Bellingham obecnie zarabia mniej więcej 20 milionów euro za sezon, natomiast po podpisaniu nowego kontraktu jego pensja mogłaby przekroczyć 30 milionów euro. Taki ruch umieściłby go w ścisłej czołówce najlepiej opłacanych graczy Los Blancos.
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Władze klubu chcą również ograniczyć ryzyko związane z zainteresowaniem z Premier League. Bellingham nigdy nie występował w Premier League i przyznawał, że chciałby kiedyś spróbować tam swoich sił. Na ten moment nic jednak nie wskazuje na to, aby planował szybki powrót do Anglii.
Real traktuje reprezentanta Anglii jako jedną z twarzy projektu budowanego na kolejne lata. Bellingham już znajduje się w gronie kandydatów do Złotej Piłki, a jego ostatnie występy w drużynie narodowej tylko utwierdziły klub w przekonaniu, że jego najlepsze lata dopiero nadejdą.
23-latek w tej kampanii wystąpił jak na razie w ośmiu meczach. Strzelił w nich trzy trafienia i trzy asysty. Aktualnie rynkowa wartość Bellinghama wynosi 160 milionów euro.