Inter wraca do gry o punkty. Wiadomo, co z występem Zielińskiego

Piotr Zieliński wrócił do treningów w klubie. W nadchodzący weekend Inter Mediolan zagra z Parmą. Jak donosi La Gazzetta dello Sport, reprezentant Polski nie wystąpi w tym meczu.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński nie zagra w meczu Inter – Parma

Piotr Zieliński ma za sobą zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego rozegrał wszystkie cztery spotkania. Łącznie spędził na boisku 327 minut. Warto dodać, że wszystkie mecze zostały rozegrane w ciągu zaledwie jedenastu dni. Z całą pewnością 31-latek jest nieco podmęczony.

W najbliższą sobotę (10 października) do gry o ligowe punkty wróci Inter Mediolan. Mistrzowie Włoch zmierzą się przed własną publicznością z Parmą w ramach 6. kolejki Serie A. W środku pola w zespole Christiana Chivu kibice zobaczą kilka zmian w porównaniu do tradycyjnego pierwszego składu.

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Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że Zieliński prawie na pewno nie wystąpi w tym meczu. Szkoleniowiec chce dać mu trochę odpoczynku. Polak znajdzie się na ławce, ale jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, nie wejdzie na boisko. Zabraknie także Curtisa Jonesa, który jest kontuzjowany. W ten sposób otwierają się drzwi do wyjściowej jedenastki dla Petara Sucicia lub Aleksandara Stankovicia. Do dyspozycji jest także Henrikh Mkhitaryan.

Drużynę z Mediolanu czeka w nadchodzących tygodniach mały maraton. Do końca października rozegrają aż siedem meczów, grając praktycznie co 3/4 dni. W tym czasie zmierzą się m.in. z Bologną, Szachtarem Donieck, Club Brugge, Fiorentiną, a także z Milanem w derbach Della Madonnina.

Zieliński w tym sezonie wystąpił już w 6 meczach, w których strzelił jednego gola i zanotował asystę.