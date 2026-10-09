Barcelona wyczarowała nowego bramkarza. Flick widzi w nim potencjał

10:54, 9. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Iker Rodriguez trenował ostatnio z pierwszą drużyną. Na co dzień jest bramkarzem zespołu rezerw FC Barcelony. Jak podaje Sport, duży potencjał dostrzegł w nim Hansi Flick.

Hansi Flick
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fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Iker Rodriguez oczarował Flicka. Barcelona ma talent w bramce

FC Barcelona w tym tygodniu wróciła do treningów w pełnym składzie po przerwie reprezentacyjnej. Już w sobotę (10 października) podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się przed własną publicznością z Getafe. Duma Katalonii powalczy o dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Cały czas pod znakiem zapytania stoi występ Joana Garcii, który tuż przed przerwą na kadrę doznał kontuzji i wypadł na trzy tygodnie.

W drugiej połowie meczu z Racingiem zastąpił go Wojciech Szczęsny. Z kolei w kolejnym spotkaniu między słupkami stanął Dominik Livaković. Barcelona nie musi się więc martwić o obsadę pozycji bramkarza. Niemniej jednak do treningów z pierwszą drużyną zaproszono jednego z wychowanków.

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Podczas czwartkowych zajęć obecny był Iker Rodriguez. Nastolatek na co dzień występuje w drużynie rezerw na poziomie 4. ligi, a także w rozgrywkach UEFA Youth League. Hansi Flick dostrzegł w nim duży potencjał i gdy tylko będzie taka potrzeba, z pewnością skorzysta z jego usług podczas treningów, a być może nawet podczas meczów. We wrześniu był już włączony do kadry meczowej w starciu z Sevillą.

W tym sezonie Rodriguez ma na swoim koncie 5 spotkań w lidze, w których stracił tylko jednego gola i aż cztery razy zachował czyste konto. W najbliższym czasie Blaugrana ma przeanalizować jego przyszłość. Niewykluczone, że podobnie jak inni młodzi bramkarze odejdzie na wypożyczenie do wyższej ligi.

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