Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (09.10.2026)

Kiedy gra Świątek?
Mecz Elise Mertens – Iga Świątek odbędzie się w piątek, 9 października 2026 roku. Spotkanie ćwierćfinałowe turnieju WTA Pekin rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego.
Iga Świątek zajmuje obecnie 9. miejsce w rankingu WTA, natomiast Elise Mertens plasuje się na 19. pozycji. Polka będzie więc wyżej sklasyfikowaną zawodniczką i przystąpi do spotkania jako faworytka. Stawką pojedynku jest awans do półfinału turnieju w Pekinie.
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Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV
Transmisja meczu Igi Świątek na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek ćwierćfinałowego spotkania Świątek – Mertens zaplanowano na godzinę 13:00.
Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online
Mecz Igi Świątek online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV.
Mecz Elise Mertens – Iga Świątek będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz Superbet TV.
Mecz Świątek z Elise Mertens w ćwierćfinale WTA Pekin rozpocznie się w piątek, 9 października 2026 roku o godzinie 13:00 czasu polskiego.
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