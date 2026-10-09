Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (09.10.2026)

Iga Świątek walczy o awans do półfinału turnieju WTA Pekin. W ćwierćfinale polska tenisistka zmierzy się z Elise Mertens. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

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Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Kiedy gra Świątek?

Mecz Elise Mertens – Iga Świątek odbędzie się w piątek, 9 października 2026 roku. Spotkanie ćwierćfinałowe turnieju WTA Pekin rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego.

Iga Świątek zajmuje obecnie 9. miejsce w rankingu WTA, natomiast Elise Mertens plasuje się na 19. pozycji. Polka będzie więc wyżej sklasyfikowaną zawodniczką i przystąpi do spotkania jako faworytka. Stawką pojedynku jest awans do półfinału turnieju w Pekinie.

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Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Igi Świątek na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek ćwierćfinałowego spotkania Świątek – Mertens zaplanowano na godzinę 13:00.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Mecz Igi Świątek online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Igi Świątek? Mecz Elise Mertens – Iga Świątek będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? Mecz Świątek z Elise Mertens w ćwierćfinale WTA Pekin rozpocznie się w piątek, 9 października 2026 roku o godzinie 13:00 czasu polskiego.

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