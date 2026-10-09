Barcelona była celem, teraz czas na zmiany. Alvarez wybrał nowego agenta

Julian Alvarez zmienił menedżera po nieudanym transferze do FC Barcelony. Jak podało "Sports Illustrated", napastnik Atletico Madryt postawił na Javiera Pastore jako nowego agenta.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez zmienił agenta

Julian Alvarez nie doczekał się latem przeprowadzki do FC Barcelony, ponieważ Atletico Madryt nie zamierzało rozstawać się ze swoim napastnikiem. Nieudane starania o transfer mogły wpłynąć na dalsze decyzje Argentyńczyka, który zdecydował się na zmianę osoby odpowiedzialnej za swoje interesy. Według „Sports Illustrated” dotychczasowego agenta Fernando Hidalgo zastąpił Javier Pastore.

Za zmianą stoi również ojciec piłkarza – Gustavo Alvarez. To on miał odpowiadać za zakończenie współpracy z Hidalgo i poszukiwanie nowego przedstawiciela, któremu zawodnik mógłby zaufać. Wybór padł na byłego reprezentanta Argentyny, który po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął działalność w branży menedżerskiej.

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Pastore rozwija własną agencję The Elegant Game, którą założył pod koniec 2025 roku. Wśród jej klientów znajduje się między innymi pomocnik Manchesteru City – Enzo Fernandez. Firma współpracuje również z innymi zawodnikami, których nazwiska są łączone przede wszystkim z River Plate. Pozyskanie Juliana Alvareza może być kolejnym ważnym krokiem w rozwoju tej działalności.

Napastnik pozostaje związany z klubem z Wanda Metropolitano kontraktem obowiązującym do 2030 roku. Mimo letnich spekulacji o przenosinach do Barcelony klub z Madrytu traktuje go jako ważny element zespołu. Julian Alvarez ma teraz szansę skupić się na odbudowaniu relacji z władzami Atletico i kibicami. Zmiana agenta nie oznacza jednak automatycznie, że temat jego ewentualnego odejścia powróci w najbliższym czasie.