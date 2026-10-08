Barcelona i Real Madryt przed Bayernem. Cudowny talent podjął decyzję

16:56, 8. października 2026 17:29, 8. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Christian Falk

FC Barcelona i Real Madryt prowadzą w wyścigu o JJ Gabriela, wynika z informacji Christiana Falka. Młody talent Man Utd wzbudza także zainteresowanie Bayernu Monachium i PSG.

JJ Gabriel
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: JJ Gabriel

Manchester United może stracić swoją perełkę

FC Barcelona i Real Madryt mają być obecnie najbliżej pozyskania utalentowanego piłkarza Manchesteru United. Christian Falk przekazał, że JJ Gabriel jest zainteresowany kierunkiem hiszpańskim. Chociaż w ostatnim czasie jego sytuację zaczęły obserwować również inne europejskie kluby.

W grze pozostaje Paris Saint-Germain, które miało rozpocząć rozmowy z agentem 16-latka Alim Baratem. Francuzi nie są jednak jedynym klubem zainteresowanym Anglikiem. Bayern Monachium również monitoruje sytuację. Niemniej według Falka jego działania nie są tak konkretne.

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Szczególnie ciekawie wygląda sytuacja Barcelony. Gabriel ma skłaniać się ku przeprowadzce do ekipy z Camp Nou, gdzie mógłby rozwijać się w otoczeniu młodych zawodników regularnie otrzymujących szanse w pierwszym zespole. Jednocześnie dyrektor sportowy Deco wcześniej zaprzeczał, aby klub prowadził starania o jego pozyskanie.

Gabriel pracuje obecnie nad uzyskaniem cypryjskiego paszportu. Dokument może mieć znaczenie dla jego przyszłości, ponieważ ułatwiłby mu przeprowadzkę do europejskiego klubu. Na razie 16-latek znajduje się na radarach kilku gigantów, ale według Christiana Falka to właśnie hiszpański kierunek wydaje się dla niego najbardziej atrakcyjny.

JJ Gabriel w kadrze Man Utd U-21 wystąpił w tym sezonie w trzech spotkaniach, notując w nich pięć trafień i dwie asysty. Na placu gry zawodnik spędził 210 minut.

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