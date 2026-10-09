Mecz Huberta Hurkacza dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Hurkacz? (09.10.2026)

Hubert Hurkacz awansował do 1/32 finału turnieju ATP Szanghaj. W tej rundzie polski tenisista zmierzy się z legendarnym Novakiem Djokoviciem. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Hurkacza dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

Action Plus Sports Images/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Kiedy gra Hurkacz?

Mecz Novak Djoković – Hubert Hurkacz odbędzie się w piątek, 9 października 2026 roku. Spotkanie 1/32 finału turnieju ATP Szanghaj rozpocznie się o godzinie 12:00 czasu polskiego.

Djoković zajmuje obecnie 11. miejsce w rankingu ATP, natomiast Hurkacz plasuje się na 34. pozycji. Serb jest więc wyżej sklasyfikowanym zawodnikiem, ale Polak z pewnością będzie chciał sprawić niespodziankę i awansować do kolejnej rundy. Stawką pojedynku jest miejsce w 1/16 finału turnieju w Szanghaju.

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Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Huberta Hurkacza na żywo będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Początek spotkania Djoković – Hurkacz zaplanowano na godzinę 12:00.

Mecz Hurkacza dzisiaj: transmisja online

Mecz Huberta Hurkacza online będzie można oglądać na platformie Polsat Box Go. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Huberta Hurkacza? Mecz Novak Djoković – Hubert Hurkacz będzie transmitowany w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go oraz Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Hubert Hurkacz? Mecz Hurkacza z Novakiem Djokoviciem w 1/32 finału ATP Szanghaj rozpocznie się w piątek, 9 października 2026 roku o godzinie 12:00 czasu polskiego.

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