Mourinho podjął decyzję ws. Viniciusa. Absolutny priorytet

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Vinicius dostanie nową rolę. Mourinho ustawi Real pod niego

Real Madryt po siedmiu meczach w rozgrywkach La Liga ma na swoim koncie już dwie porażki. W efekcie strata do FC Barcelony wynosi już sześć punktów, co jest sporym ciosem dla zespołu na tak wczesnym etapie. Dodatkowo kibiców niepokoi fakt, że Vinicius Junior jest w słabszej formie. W dotychczasowych spotkaniach strzelił tylko jednego gola i zanotował trzy asysty. Jose Mourinho nie zamierza jednak sadzać go na ławce rezerwowych.

Z informacji dziennika AS wynika, że Mourinho w pełni mu ufa. Priorytetowo traktuje doprowadzenie piłkarza do najwyższej formy. W tym celu spodziewane są zmiany w taktyce Los Blancos. Szkoleniowiec ma uwolnić zawodnika od gry w bardzo głębokiej defensywie, co da mu więcej swobody na boisku.

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Jeszcze do niedawna przyszłość 26-latka w Madrycie stała pod znakiem zapytania. Łączono go nawet z transferem do Arsenalu, a Kanonierzy byli wręcz przekonani, że uda im się pozyskać Brazylijczyka. Finalnie zdecydował się przedłużyć kontrakt z Los Blancos, co zaskoczyło dosłownie wszystkich. Z Realem jest związany od lipca 2018 roku, gdy opuścił Flamengo w zamian za 45 milionów euro. Do tej pory rozegrał 383 mecze, w których strzelił 129 goli.

Real Madryt po siedmiu kolejkach zajmuje dopiero 4. miejsce w tabeli La Liga. W najbliższym czasie czeka ich napięty terminarz. Mourinho i spółka zmierzą się nie tylko z Villarrealem, ale również z Romą, Sevillą, Lipskiem oraz FC Barceloną. El Clasico odbędzie się (25 października).