Rummenigge przemówił ws. Kane’a i Olise’a. Bayern ma plan

Bayern Monachium liczy na przedłużenie kontraktów z Harry Kane’em i Michaelem Olise’em. Karl-Heinz Rummenigge nie ukrywa optymizmu. Mówił o tym w rozmowie z Ran.joyn.de.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kar-Heinz Rummenigge

Bayern Monachium chce zatrzymać swoje perełki

Bayern Monachium chce zabezpieczyć przyszłość dwóch kluczowych postaci ofensywy. Harry Kane i Michael Olise należą do światowej czołówki. W związku z tym ich pozostanie w zespole ma ogromne znaczenie dla dalszych ambicji klubu. Karl-Heinz Rummenigge wierzy, że rozmowy kontraktowe zakończą się po myśli niemieckiego giganta.

– Obaj zamierzają zostać w Bayernie na długo. Mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że Harry wkrótce przedłuży swój kontrakt. A Michael będzie następny. Chciałbym, żeby został w Bayernie jeszcze przez wiele lat – powiedział członek rady nadzorczej klubu w rozmowie z serwisem Ran.joyn.de, na który powołał się portal Goal.com.

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Były znakomity piłkarz podkreślił również, jak wielkim atutem dla klubu jest posiadanie w składzie zawodników o takiej klasie. Obaj ofensywni gracze odgrywają ważną rolę w realizacji sportowych celów Bayernu, a ich umiejętności wyróżniają ich na tle europejskiej konkurencji.

– W Bayernie Monachium możemy uważać się za szczęściarzy, że mamy dwóch zawodników, Harry’ego Kane’a i Michaela Olise’a, wśród głównych kandydatów do Złotej Piłki. To piłkarze światowej klasy, a piłkarze światowej klasy nie rosną na drzewach. Od dawna są dla nas bardzo ważnymi postaciami – zaznaczył Rummenigge.

Tymczasem w sobotnie popołudnie Bawarczycy wrócą do ligowego grania. Bayern zmierzy się na wyjeździe z Augsburgiem. Spotkanie zacznie się o godzinie 15:30.