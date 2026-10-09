Real może oddać swoją perełkę. Milan ma konkretny plan

09:36, 9. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  CalcioMercato.com

Endrick może opuścić Real Madryt już w styczniu. Według CalcioMercato.com, AC Milan stał się faworytem do pozyskania gracza, rozważając rozwiązanie podobne do transferu Nico Paza.

Florentino Perez
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Endrick może zmienić klub już zimą

Endrick liczył, że pozostanie w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu pozwoli mu wywalczyć ważną pozycję w zespole. Latem napastnik zdecydował się kontynuować karierę w Realu Madryt po rozmowach z Jose Mourinho. Rzeczywistość okazała się jednak mniej korzystna, a brak regularnych występów sprawił, że przyszłość 20-latka ponownie stanęła pod znakiem zapytania.

AC Milan według informacji CalcioMercato.com uważnie przygląda się sytuacji Brazylijczyka i jest zainteresowany sprowadzeniem go podczas zimowego okna transferowego. Endrick w Mediolanie mógłby otrzymać szansę na odbudowanie pozycji i udowodnienie swojej wartości. Sam zawodnik ma być otwarty na zmianę otoczenia, jeśli jego sytuacja w szeregach jednego z gigantów La Liga nie ulegnie poprawie.

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Rossoneri rozważają jednak rozwiązanie, które pozwoliłoby pogodzić interesy obu klubów. Zamiast wypożyczenia Milan miałby postarać się o definitywny transfer napastnika, przy jednoczesnym zagwarantowaniu Realowi możliwości jego późniejszego odzyskania. Taki zapis mógłby okazać się kluczowy w negocjacjach z hiszpańskim gigantem.

Inspiracją dla Mediolańczyków ma być przypadek Nico Paza. Argentyńczyk przeniósł się z Realu do Como, a madrycki klub zachował możliwość sprowadzenia go z powrotem. Podobny mechanizm mógłby zostać wykorzystany w rozmowach dotyczących Endricka. Na razie nie ma jednak informacji o porozumieniu między klubami, a ewentualny transfer będzie zależał również od dalszego rozwoju sytuacji Brazylijczyka w Madrycie.

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