Jose Mourinho zabrał głos przed meczem z Villarreal. Trener Realu Madryt podkreślił, że jego drużyna pilnie potrzebuje zwycięstwa. Słowa portugalskie trenera cytowała "Marca".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho mówił wprost

Jose Mourinho zdaje sobie sprawę, że starcie z Villarrealem nie będzie łatwym zadaniem. Najbliższy przeciwnik Realu Madryt to zespół występujący w Lidze Mistrzów, który potrafi sprawić problemy nawet najmocniejszym drużynom. Szkoleniowiec Królewskich nie zamierza jednak szukać wymówek i jasno określił cel przed nadchodzącym spotkaniem La Liga.

– To trudny przeciwnik, drużyna Ligi Mistrzów. Grają bardzo dobrze i jeszcze nie zdobyli punktów, do których dążą. Po przegranym ostatnim meczu desperacko potrzebujemy tych trzech punktów – przyznał Mourinho, cytowany przez „Markę”.

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Przygotowania do spotkania komplikowała przerwa reprezentacyjna. Zespół nie mógł trenować w komplecie, ponieważ większość zawodników wyjechała na zgrupowania swoich drużyn narodowych. Portugalczyk musiał zatem wykorzystać czas z ograniczoną grupą piłkarzy, zanim do Madrytu wrócili pozostali gracze.

– Nie było łatwo. Zostaliśmy tu z pięcioma zawodnikami, a pozostali przyjechali po ostatnich meczach z reprezentacjami i po kilku dniach przerwy mogliśmy im pomóc – wyjaśnił szkoleniowiec, odnosząc się do pracy wykonanej w ostatnich dniach.

Mecz z Villarreal będzie dla Realu okazją do odpowiedzi na ostatnie niepowodzenie i odzyskania punktów w ligowej rywalizacji. Mourinho podkreśla klasę przeciwnika, ale jednocześnie nie pozostawia wątpliwości, że jego zespół musi walczyć o pełną pulę. W obliczu napiętego terminarza każde potknięcie może mieć znaczenie dla dalszej walki o czołowe lokaty.