Niepokój w Realu przed starciem z Villarreal? Mourinho postawił sprawę jasno

10:34, 9. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Jose Mourinho zabrał głos przed meczem z Villarreal. Trener Realu Madryt podkreślił, że jego drużyna pilnie potrzebuje zwycięstwa. Słowa portugalskie trenera cytowała "Marca".

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho mówił wprost

Jose Mourinho zdaje sobie sprawę, że starcie z Villarrealem nie będzie łatwym zadaniem. Najbliższy przeciwnik Realu Madryt to zespół występujący w Lidze Mistrzów, który potrafi sprawić problemy nawet najmocniejszym drużynom. Szkoleniowiec Królewskich nie zamierza jednak szukać wymówek i jasno określił cel przed nadchodzącym spotkaniem La Liga.

– To trudny przeciwnik, drużyna Ligi Mistrzów. Grają bardzo dobrze i jeszcze nie zdobyli punktów, do których dążą. Po przegranym ostatnim meczu desperacko potrzebujemy tych trzech punktów – przyznał Mourinho, cytowany przez „Markę”.

Zarejestruj się w Superbet z kodem promocyjnym GOAL i odbierz bonus 200 zł i FREEBETY o wartości 55 zł!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przygotowania do spotkania komplikowała przerwa reprezentacyjna. Zespół nie mógł trenować w komplecie, ponieważ większość zawodników wyjechała na zgrupowania swoich drużyn narodowych. Portugalczyk musiał zatem wykorzystać czas z ograniczoną grupą piłkarzy, zanim do Madrytu wrócili pozostali gracze.

– Nie było łatwo. Zostaliśmy tu z pięcioma zawodnikami, a pozostali przyjechali po ostatnich meczach z reprezentacjami i po kilku dniach przerwy mogliśmy im pomóc – wyjaśnił szkoleniowiec, odnosząc się do pracy wykonanej w ostatnich dniach.

Mecz z Villarreal będzie dla Realu okazją do odpowiedzi na ostatnie niepowodzenie i odzyskania punktów w ligowej rywalizacji. Mourinho podkreśla klasę przeciwnika, ale jednocześnie nie pozostawia wątpliwości, że jego zespół musi walczyć o pełną pulę. W obliczu napiętego terminarza każde potknięcie może mieć znaczenie dla dalszej walki o czołowe lokaty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości