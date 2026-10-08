Czesław Michniewicz odrzucił kolejny klub. Syn zdradził kulisy

17:57, 8. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  CANAL+ Sport / Mateusz Michniewicz (X)

Czesław Michniewicz odrzucił propozycję Radomiaka Radom. Chociaż klub był zainteresowany jego zatrudnieniem. Kulisy decyzji byłego selekcjonera ujawnił na X syn trenera.

Czesław Michniewicz
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fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz dostał ofertę z PKO BP Ekstraklasy

Czesław Michniewicz od października 2024 roku pozostaje bez pracy, gdy rozstał się z marokańskim FAR Rabat. W ostatnich miesiącach pojawiały się informacje o zainteresowaniu jego usługami ze strony polskich klubów. Były selekcjoner nie zdecydował się jednak na powrót do PKO BP Ekstraklasy.

Radomiak Radom był jedną z ekip, która poważnie rozważała zatrudnienie Michniewicza. Ostatecznie działacze postawili na Johna Carvera, który przejął drużynę po Tomaszu Kaczmarku. Jak wynika z wypowiedzi syna szkoleniowca, doświadczony trener nie był jednak przekonany do ponownego podjęcia pracy w Polsce.

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Mateusz Michniewicz odniósł się do słów Sławomira Stempniewskiego w programie CANAL+ Sport.

Starszy jest w takim momencie życia i kariery, że nie musi brać pierwszej oferty. Widzę po nim, że na ten moment nie ma ciśnienia na powrót do pracy w kraju, więc nie dziwię się, ze nie był zainteresowany. (…) No na 100%, może lekki kuksaniec, za to, ze kolejny raz podziękował Radomiakowi za zainteresowanie, ale biorę też pod uwagę, ze po prostu Pan Sławek to »walnął « nie mając na celu zrobienia nagonki” – napisał na swoim profilu na X syn byłego selekcjonera.

Słowa Michniewicza juniora jasno sugerują, że były selekcjoner nie zamierza wracać na ławkę za wszelką cenę. Od czasu odejścia z reprezentacji Polski pracował wyłącznie poza krajem. Jego ostatnia decyzja pokazuje, że na razie nie odczuwa presji, aby zmieniać ten kierunek.

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