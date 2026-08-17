Christopher Nkunku łączony z Premier League. Francuz może opuścić AC Milan

14:22, 17. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Calciomercato.com

Christopher Nkunku po roku może opuścić AC Milan. Napastnik przyciąga sporą uwagę ze strony Aston Villi i Newcastle United - donosi Calciomercato.com.

Christopher Nkunku
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Aston Villa i Newcastle United celują w transfer Christophera Nkunku

Christopher Nkunku może tego lata opuścić AC Milan. Francuski napastnik znalazł się na radarze dwóch klubów Premier LeagueAston Villi oraz Newcastle United. Oba zespoły w przypadku transferu musiałyby liczyć się z wydatkiem rzędu 35 milionów euro. Nie można wykluczyć, że spróbują najpierw wypożyczyć Nkunku z opcją wykupu.

Nkunku trafił do włoskiego giganta latem 2025 roku z Chelsea. Transfer był w dużej mierze napędzany przez Zlatana Ibrahimovicia, który mocno zabiegał o sprowadzenie Francuza na San Siro. Pobyt 28-latka we Włoszech nie potoczył się jednak zgodnie z oczekiwaniami.

W poprzednim sezonie Nkunku nie zdołał na dłużej wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. W Serie A zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty, spędzając na boisku około 1300 minut. Według informacji Daniele Longo z Calciomercato.com Nkunku nie znajduje się w planach Rubena Amorima na ten sezon. Umowa byłego snajpera PSG wygasa na San Siro wraz z końcem czerwca 2030 roku.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza sytuacja, w której oba angielskie zespoły rywalizują o tego samego zawodnika. Niedawno zarówno Aston Villa, jak i Newcastle były zainteresowane Joao Palhinhą. Wśród potencjalnych kierunków Francuza wymienia się również RB Lipsk, Borussię Dortmund oraz AS Romę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości