Christopher Nkunku łączony z Premier League. Francuz może opuścić AC Milan

Christopher Nkunku po roku może opuścić AC Milan. Napastnik przyciąga sporą uwagę ze strony Aston Villi i Newcastle United - donosi Calciomercato.com.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Aston Villa i Newcastle United celują w transfer Christophera Nkunku

Christopher Nkunku może tego lata opuścić AC Milan. Francuski napastnik znalazł się na radarze dwóch klubów Premier League – Aston Villi oraz Newcastle United. Oba zespoły w przypadku transferu musiałyby liczyć się z wydatkiem rzędu 35 milionów euro. Nie można wykluczyć, że spróbują najpierw wypożyczyć Nkunku z opcją wykupu.

Nkunku trafił do włoskiego giganta latem 2025 roku z Chelsea. Transfer był w dużej mierze napędzany przez Zlatana Ibrahimovicia, który mocno zabiegał o sprowadzenie Francuza na San Siro. Pobyt 28-latka we Włoszech nie potoczył się jednak zgodnie z oczekiwaniami.

W poprzednim sezonie Nkunku nie zdołał na dłużej wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. W Serie A zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty, spędzając na boisku około 1300 minut. Według informacji Daniele Longo z Calciomercato.com Nkunku nie znajduje się w planach Rubena Amorima na ten sezon. Umowa byłego snajpera PSG wygasa na San Siro wraz z końcem czerwca 2030 roku.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza sytuacja, w której oba angielskie zespoły rywalizują o tego samego zawodnika. Niedawno zarówno Aston Villa, jak i Newcastle były zainteresowane Joao Palhinhą. Wśród potencjalnych kierunków Francuza wymienia się również RB Lipsk, Borussię Dortmund oraz AS Romę.