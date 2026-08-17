Chelsea może sprzedać napastnika. Ligowy rywal zainteresowany zawodnikiem

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Liam Delap łączony z Nottingham Forest

Nottingham Forest planuje wzmocnić linię ataku w końcówce letniego okna transferowego. Jednym z zawodników znajdujących się na radarze angielskiego klubu jest Liam Delap z Chelsea. 23-letni napastnik może tego lata opuścić Stamford Bridge, a zainteresowanie jego usługami wykazują również Como, Everton oraz Newcastle United.

Według „talkSPORT”, władze The Blues planują sprzedaż angielskiego snajpera i oczekują 40 milionów funtów. Londyńczycy sprowadzili Delapa latem zeszłego roku z Ipswich Town za około 35 mln euro. Statystyki zawodnika w pierwszym sezonie na Stamford Bridge nie robią dużego wrażenia. Napastnik rozegrał łącznie 47 spotkań, spędzając na boisku 1907 minut. W tym czasie zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst.

Nie wiadomo jednak, czy którykolwiek z zainteresowanych klubów będzie gotowy spełnić oczekiwania Chelsea. Delap może być dla Nottingham Forest interesującym rozwiązaniem. 23-latek zna doskonale realia Premier League. W przeszłości udowodnił, że potrafi zdobywać bramki na najwyższym poziomie w Anglii. Transfer do klubu, w którym mógłby liczyć na większą liczbę minut, może również pomóc odbudować pewność siebie.

Do walki o napastnika może włączyć się także Everton. Klub z Liverpoolu był zainteresowany Delapem już wtedy, gdy ten występował w Ipswich. Ostatecznie zawodnik wybrał ofertę The Blues, ale zainteresowanie ze strony The Toffees nie wygasło. Warto wspomnieć, iż kontrakt Delapa obowiązuje do czerwca 2031 roku.