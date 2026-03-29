Nie tylko Barcelona i Real. Kolejni giganci walczą o byłego zawodnika Ekstraklasy

20:28, 29. marca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski

Luka Vusković jest łączony z Barceloną i Realem. Jak podaje BILD, chorwacki stoper znalazł się na celowniku kolejnych gigantów.

Joan Laporta i Florentino Perez
Joan Laporta i Florentino Perez

Kolejni giganci weszli do walki o Lukę Vuskovicia. Nie tylko Barcelona

Obecnie Tottenham Hotspur nie jest w dobrej formie i znajduje się tuż nad strefą spadkową. W związku z tym rośnie ryzyko odejścia kluczowych zawodników. W tej sytuacji szansę mógłby otrzymać Luka Vusković. 19-latek imponuje na wypożyczeniu w HSV Hamburg.

Jednak były piłkarz Radomiaka Radom przyciągnął uwagę topowych klubów. Od dawna jego sytuację monitoruje FC Barcelona, a także Real Madryt. Natomiast do walki włączyła się Chelsea, ale Spurs nie chcą sprzedawać perełki rywalowi.

Sytuację Chorwata obserwują także Liverpool, Bayern Monachium i Borussia Dortmund. Cena za młodego zawodnika mogłaby wynieść nawet 60 milionów euro. Mimo to wiele klubów jest gotowych podjąć rozmowy. Wszystko zależy od przyszłości Tottnehamy w Premier League.

Jeśli spadnie do Championship, obrońca może szukać nowego wyzwania. Jak widać Vusković nie będzie mógł narzekać na brak opcji.

