Barcelona dostała ofertę sprowadzenia Xaviego Simonsa. Szokująca decyzja klubu

Xavi Simons zaoferował swoje usługi Barcelonie. Jak podaje SPORT, na decyzję hiszpańskiego giganta nie trzeba było długo czekać.

Barcelona mogła sprowadzić Xaviego Simonsa

Od dłuższego czasu Xavi Simons był łączony z FC Barceloną. Pomocnik opuścił La Masię w 2019 roku, ale mimo to plotki o powrocie pojawiały się regularnie. Kilka dni temu w mediach informowano, że gwiazdor Tottenhamu chciałby ponownie grać w barwach Dumy Katalonii.

Spurs nie są aktualnie w formie i walczą o utrzymanie w Premier League. W związku z tym przyszłość 22-latka w zespole Igora Tudora stoi pod znakiem zapytania.

Według doniesień transfer Holendra mógłby kosztować Blaugranę 45 milionów euro. Jednak jak podaje hiszpański „SPORT”, ta kwota jest zbyt wysoka jak na możliwości finansowe klubu. Tym bardziej że obecnie priorytetem jest wzmocnienie innych pozycji, np. stopera. Według źródła powrót piłkarza, który wcześniej odszedł, nie byłby także zgodny z polityką władz.

Nie można jednak wykluczyć, że Xavi Simons zmieni otoczenie po sezonie, ale przynajmniej na razie nie zapowiada się, żeby miał wrócić na Camp Nou.

Zobacz także: Barcelona negocjuje hitowy transfer. Marzy o tym obrońcy