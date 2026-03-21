FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, Duma Katalonii może wybrać się na zakupy do Tottenhamu Hotspur. Na ich celowniku znalazł się Luka Vusković, który w przeszłości był graczem Radomiaka Radom - informuje "The Sun".

Luka Vusković wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona zameldowała się już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W środku tygodnia podopieczni Hansiego Flicka rozprawili się w dwumeczu z Newcastle United. Teraz czekać ich będzie rywalizacja z Atletico Madryt. Zanim jednak to się stanie, Duma Katalonii rozegra mecz ligowy. W niedzielne popołudnie mistrzowie Hiszpanii zmierzą się przed własną publicznością z Rayo Vallecano.

Tymczasem z obozu FC Barcelony napływają bardzo ciekawe wieści transferowe. Prawdopodobnie latem Duma Katalonii wybierze się na zakupy do Tottenhamu Hotspur. Dziennik „The Sun” przekazuje, że Hiszpanie mogą jednak zrezygnować z Micky’ego van de Vena. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Luka Vusković, który obecnie jest wypożyczony do HSV Hamburg.

Nazwisko młodego defensora nie jest anonimowe dla polskich kibiców. Chorwat w przeszłości reprezentował barwy Radomiaka Radom. Kariera 19-latka ewidentnie nabiera rozpędu i nieprzypadkowo zawodnik znalazł się pod obserwacją FC Barcelony. Czas pokaże, czy mistrzowie Hiszpanii rzeczywiście sięgną latem po tego piłkarza.

Lula Vusković w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań w koszulce HSV Hamburg. Statystyki strzeleckie Chorwata są świetne. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców. Młody defensor może pochwalić się również jedną asystą.