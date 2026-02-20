Real Madryt zagiął parol na… byłego zawodnika Radomiaka

Luka Vusković uchodzi za jednego z najlepszych stoperów młodego pokolenia. 18-letni Chorwat, który w przeszłości grał w Radomiaku Radom, wzbudził zainteresowanie Realu Madryt - poinformował Ekrem Konur na łamach portalu SportsBoom.com.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Luka Vusković obserwowany przez Real Madryt

Luka Vusković uchodzi za jednego z najlepszych stoperów młodego pokolenia na Starym Kontynencie. Nazwisko 18-latka jest dobrze znane polskim kibicom, ponieważ od stycznia do czerwca 2024 roku przebywał on na wypożyczeniu w Radomiaku Radom. Obecnie Vusković gra na podobnej zasadzie w niemieckim HSV. Młody defensor imponuje wysoką dyspozycją w Bundeslidze, co nie pozostaje niezauważone wśród europejskich gigantów.

Jak podaje Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com”, sytuację dwukrotnego reprezentanta Chorwacji bacznie monitoruje między innymi Real Madryt. Hiszpański klub wkrótce planuje odmłodzić linię obrony, a Vusković wydaje się idealnym kandydatem.

Tottenham Hotspur, do którego należy karta zawodnicza stopera, nie zamierza jednak sprzedawać swojej perełki. Zainteresowanie wykazują też Liverpool, Manchester City, FC Barcelona, Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium, ale włodarze z północnego Londynu nawet nie rozważają podjęcia negocjacji.

W aktualnym sezonie mierzący 193 centymetry defensor rozegrał 21 meczów i zdobył 4 bramki, co jak na stopera jest świetnym wynikiem. Urodzony w Splicie piłkarz stara się pomóc Hamburgerowi osiągnąć jak najwyższą lokatę w tabeli niemieckiej ekstraklasy, po czym najprawdopodobniej wróci do Tottenhamu. W tym momencie wychowanek Hajduka Split jest wyceniany na 60-70 milionów euro, podczas gdy londyńscy działacze jakiś czas temu zapłacili za niego zaledwie 11 milionów euro.