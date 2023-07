Adama Traore pod koniec czerwca rozstał się z Wolverhampton Wanderers. Hiszpan wciąż nie znalazł nowego pracodawcy, ale może znaleźć go we Włoszech lub w swej ojczyźnie.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Adama Traore

Adama Traore w latach 2018-2023 był zawodnikiem Wolverhampton Wanderers. Od 1 lipca jest wolnym agentem

Skrzydłowy może trafić do Włoch, gdzie interesują się nim AC Milan, SSC Napoli czy AS Roma

Z kolei w swej ojczyźnie wzbudził zainteresowanie Realu Betis oraz Almerii

Traore wciąż nie znalazł nowego pracodawcy

Adama Traore już od przeszło dwóch tygodni jest wolnym agentem. Jego pięcioletnia przygoda w Wolverhampton Wanderers dobiegła końca. Wiele wskazuje na to, że skrzydłowy nie zostanie w Anglii. Najprawdopodobniejsze są dla niego dwa kierunki.

Pierwszy to Serie A. Adama znajduje się na liście rezerwowej AC Milan. Mógłby też trafić do SSC Napoli, gdyby mistrzów Włoch opuścił ostatecznie Hirving Lozano. Swe zainteresowanie wyraziła także AS Roma, szukająca wzmocnień w ofensywie.

Hiszpan może też trafić do ojczyzny. Przypomnijmy, że wychowanek Barcelony wrócił do macierzystego klubu na rundę wiosenną sezonu 2021/2022. Choć miał niezłe wejście, klub nie zdecydował się go wykupić. Teraz o jego dostępność pytają reprezentanci Realu Betis, a także Almerii.

Adama Traore w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i dwie asysty.

