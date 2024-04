Mauricio Pochettino nie wytrzymał na konferencji prasowej i dosadnie powiedział co myśli o systemie VAR. Powodem frustracji trenera Chelsea był anulowany gol w doliczonym czasie gry.

“VAR zniszczył futbol” – grzmi wściekły Pochettino

Chelsea w ramach 35. kolejki Premier League udała się na mecz wyjazdowy do Birmingham, gdzie rywalizowała z Aston Villą. Spotkanie zakończyło się remisem (2:2), lecz w doliczonym czasie gry The Blues mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Do bramki strzeżonej przez Emiliano Martineza piłkę skierował Axel Disasi. Natomiast po interwencji VARu sędzia anulował gola ze względu na wcześniejszy faul, którego dopuścił się Benoit Badiashile. Ten fakt mocno rozzłościł Mauricio Pochettino, który nie wytrzymał na konferencji prasowej i otwarcie skrytykował system wideoweryfikacji.

– Według mnie VAR zniszczył futbol w Anglii. Zniszczył wizerunek piłki nożnej. To był gol. Jest to nieprawdopodobne i absurdalne. Dwa tygodnie temu w meczu z Manchesterem City było zagranie ręką w polu karnym i nie było rzutu karnego – mówił wściekły Mauricio Pochettino cytowany przez Fabrizio Romano.

Ostatecznie po zdobyciu jednego punktu w rywalizacji z zespołem Matty’ego Casha podopieczni argentyńskiego szkoleniowca utrzymali 9. miejsce w Premier League. The Blues mają na swoim koncie 48 punktów, lecz wciąż mogą myśleć o grze w europejskich pucharach. Na 6. pozycji plasuje się Manchester United, który wyprzedza ich o sześć punktów. Natomiast Chelsea względem Czerwonych Diabłów ma jeden mecz rozegrany mniej. W następnej kolejce klub ze Stamford Bridge podejmie na własnym stadionie Tottenham.