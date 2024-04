Barcelona rozważa sprzedaż gwiazdy. Potrzebne pieniądze

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona szuka pieniędzy

Ostatnie lata w szeregach FC Barcelony to nieustanna walka o zapewnienie spokoju finansowego. Joan Laporta, obecny prezydent klubu, stara się na wszelkie sposoby okiełznać sytuację, ale Duma Katalonii wciąż nie może rywalizować na rynku transferowym z innymi gigantami.

Wiele wskazuje na to, że latem 2024 roku w Barcelonie znów dojdzie do kilku zmian w kadrze. Blaugrana chciałaby włączyć się do walki o Ligę Mistrzów i wie, że do tego potrzebne będą wzmocnienia. Jednak aby kogoś kupić, najpierw trzeba kogoś sprzedać.

Andreas Christensen opuści Barcelonę?

Jak informuje serwis Fichajes, jednym z kandydatów do odejścia z Barcelony jest Andreas Christensen. Duńczyk trafił na Camp Nou za darmo w 2024 roku, a teraz klub może na nim zarobić nawet 60 milionów euro.

Środkowy obrońca z bardzo dobrej strony zaprezentował się już w barwach Chelsea, dla której łącznie rozegrał 161 meczów. Transfer do Barcelony okazał się równie udany, bo chociażby w tym sezonie trudno sobie wyobrazić skład Dumy Katalonii bez Andreasa Christensena.

Wydaje się, że jeśli Barca będzie chciała sprzedać zawodnika, to jej się to uda. Ponoć zainteresowanie Christensenem już wyrażają kluby Premier League. Tamtejsze drużyny wiedzą, że Duńczyk sprawdził się w Anglii i dużo szybciej mógłby stać się kluczową postacią w defensywie.

