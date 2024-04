Liverpool zdecydował, że nowym trenerem klubu zostanie Arne Slot. Dziennikarz Fabrizio Romano ujawnił, ile The Reds zapłacą za wykup Holendra oraz dwóch członków sztabu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Wykup Arne Slota wyniesie Liverpool 13 milionów euro

Liverpool po kilku miesiącach poszukiwań w końcu znalazł odpowiedniego ich zdaniem kandydata do zastąpienia Jurgena Kloppa. Choć pierwotny plan zakładał zatrudnienie innych szkoleniowców, to ostateczny wybór padł na obecnego trenera Feyenoordu – Arne Slota.

O zatrudnieniu Holendra na Anfield Road w sobotę wieczorem poinformował Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz użył swojego słynnego na całym świecie stwierdzenia “Here we go”. Choć na oficjalną informację musimy poczekać prawdopodobnie do końca sezonu, tak świetnie zorientowany na rynku transferowym Włoch w 99% nigdy się nie myli. W niedzielę rano poinformował również o szczegółach kontraktowych pomiędzy Liverpoolem a Feyenoordem. Zatrudnienie Arne Slota będzie kosztować angielski klub prawie 13 milionów euro.

Na powyższą kwotę składa się 9 mln + 2 mln za Holendra oraz dodatkowe 2 miliony za członków sztabu szkoleniowego. Razem ze Slotem w Anglii pracować będą: Sipke Hulshoff i Ruben Peeters. Fabrizio Romano zaznaczył, że całą kwotę Feyenoord otrzyma w przeciągu roku.

Liverpool w aktualnym sezonie na pewno skończy rozgrywki w TOP4, co przełoży się na powrót do gry w Lidze Mistrzów po roku nieobecności. Obecnie podopieczni Jurgena Kloppa zajmują 3. miejsce w Premier League z dorobkiem 75 punktów. The Reds wciąż mają matematyczne szanse na zwycięstwo w lidze.