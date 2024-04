Barcelona pozyska mistrza świata? Rozpoczęły się rozmowy

Źródło: AS / Nicolo Schira

Źródło: AS / Nicolo Schira

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Guido Rodriguez

FC Barcelona prowadzi rozmowy z otoczeniem Guido Rodrigueza

Kontrakt Guido Rodrigueza z Realem Betis dobiega końca 30 czerwca. Argentyński pomocnik wielokrotnie prowadził rozmowy z klubem w sprawie nowej umowy. Jednak nie przyniosły one korzyści. Nicolo Schira poinformował w mediach społecznościowcyh, że mistrz świata wraz z końcem sezonu opuści Estadio Benito Villamarin.

Okazuje się, że Guido Rodriguez może zrobić sportowy krok do przodu. Jego osoba bowiem znalazła się na celowniku FC Barcelony. Hiszpański „AS” zdradził, że władze „Dumy Katalonii” rozpoczęły rozmowy z otoczeniem argentyńskiego pomocnika. Jednak nie są one jeszcze na zaawansowanym etapie. Zapewne jeszcze nieraz dojdzie do negocjacji na linii agenci – władze „Blaugrany”.

Guido Rodriguez wielokrotnie udowadniał, że jest czołowym zawodnikiem na swojej pozycji w całej La Liga. Do FC Barcelony w sprawie transferu Argentyńczyka z pewnością przemawia fakt, że nie będą musieli płacić Realowi Betis klauzuli odstępnego. 30-letni pomocnik bowiem będzie dostępny w ramach transferu jako wolny agent.

W obecnie trwającej kampanii Guido Rodriguez 25 spotkań w koszulce „Los Verdiblancos”. W tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę. Portal „Transfermarkt” obecnie wycenia mistrza świata na 24 miliony euro.

