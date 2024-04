PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sammie Szmodics

Premier League. Król strzelców Championship łączony z transferem

Udany sezon w Championship to niemal gwarancja występów w Premier League w kolejnych rozgrywkach. Jeżeli dany zawodnik nie zdoła wywalczyć awansu ze swoją drużyną, istnieje ogromna szansa, że trafi do elity za sprawą letniego transferu. Ta sytuacja powinna stać się udziałem najlepszego strzelca ligi.

Sammie Szmodics w 43 spotkaniach na zapleczu Premier League zdobył aż 25 bramek i drugiego w tej klasyfikacji Adama Armstronga wyprzedza o pięć trafień. Blackburn, którego barwy reprezentuje Irlandczyk, ma do rozegrania już tylko jeden mecz, podobnie jak Southampton, w którym występuje jego rywal do tytułu najlepszego snajpera. Armstrong bez wątpienia już nie odrobi strat.

Z kolei Szmodics nie ma szans na awans do do Premier League w sposób “sportowy”. Blackburn zajmuje dopiero 19. miejsce w Championship. Jednak wszystko wskazuje na to, że w kolejnym sezonie zobaczymy go w angielskiej elicie. Sun on Sunday twierdzi, że zainteresowanie jego pozyskaniem wyraża Brentford. Pszczoły mają zapłacić 20 milionów funtów.

Szmodics w swoim CV ma takie kluby, jak Colchester, Bristol City czy Peterborough. 28-latek jeszcze nigdy nie grał w Premier League.

Zobacz także: Znamy pierwszego beniaminka Premier League sezonu 24/25!