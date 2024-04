Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan – Torino FC, typy na mecz i przewidywania

W pierwszym niedzielnym spotkaniu 34. kolejki Serie A, Inter podejmie Torino. Podopieczni Simone Inzaghiego na pięć kolejek przed zakończeniem ligi zostali mistrzem kraju. Inter w wielkim stylu świętował zdobycie 20. Scudetto po zwycięskich derbach Mediolanu.

Faworytem niedzielnej potyczki jest Inter. Patrząc na formę obu drużyn to Nerazzurri powinni bez większych problemów uporać się z Torino. Goście zajmują 10. lokatę w tabeli i w dwóch meczach z rzędu nie zdobyli bramki. Uważam, że w Mediolanie padną gole, a Torino w końcu przełamie niemoc strzelecką. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Inter Mediolan – Torino FC, ostatnie wyniki

Zespół Simone Inzaghiego w poprzedniej kolejce pokonał Milan (2:1) po trafieniach Francesco Acerbiego i Marcusa Thurama. Poprzednio zremisował z Cagliari (2:2). Inter doznał ostatniej porażki jeszcze we wrześniu z Sassuolo.

Drużyna prowadzona przez Ivana Juricia właśnie zanotowała serię dwóch bezbramkowych remisów, co niemal pozbawiło wszelkich nadziei na udział w europejskich pucharów. Mimo wszystko zachowują miejsce w środku tabeli.

Inter Mediolan – Torino FC, historia

Torino przegrało osiem z ostatnich dziewięciu meczów Serie A z nowymi mistrzami zarówno u siebie, jak i na wyjeździe, nie zdobywając ani jednej bramki w żadnym z ostatnich trzech spotkań. Ostatnie starcie między zespołami zakończyło się pewnym triumfem Interu. Wówczas Nerazzurri zdobyli trzy gole w Turynie.

Inter Mediolan – Torino FC, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Inter Mediolan Zawodnik Powrót Denzel Dumfries Zawieszenie (bezpośrednia czerwona kartka) Po 1 meczu

Inter Mediolan – Torino FC, kursy

Bukmacherzy zdecydowanie widzą w roli faworyta gospodarzy. Jeżeli twierdzisz, że wygra Inter, to taki kurs kształtuje się w wysokości mniej więcej 1.53. Tymczasem kursy na zwycięstwo gości wynoszą około 6.50. Jeżeli uważasz, że mecz zakończy się remisem, to taki wariant wyceniono na 4.20. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Inter Mediolan – Torino FC, przewidywane składy

Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 3-4-1-2 Przewidywany skład Torino Ivan Jurić Inter Mediolan Simone Inzaghi 3-5-2 Przewidywany skład 3-4-1-2 Przewidywany skład Torino Ivan Jurić Rezerwowi ▼ 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 7 Juan Cuadrado 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 17 Tajon Buchanan 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero 1 Luca Gemello 5 Adam Masina 14 Matteo Lovato 15 Saba Sazonov 17 Uros Kabic 20 Valentino Lazaro 21 David Okereke 30 Jonathan Silva 71 Mihai Popa 99 Aaron Ciammaglichella

Inter Mediolan – Torino FC, typ kibiców

Inter Mediolan – Torino FC, transmisja meczu

Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze . Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

