Atlantico Press / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Villas-Boas nowym prezydentem FC Porto

FC Porto od 1982 roku zarządzane jest nieprzerwanie przez Jorge Nuno Pinto da Costę. Drużyna za rządów portugalskiego biznesmena osiągała największe sukcesy w historii klubu. Podczas kadencji 87-latka klubowa gablota została uzupełniona o trofeum Ligi Mistrzów, dwa puchary Ligi Europy oraz aż 23 puchary za Mistrzostwo Portugalii. W nocy z soboty na niedzielę 28 kwietnia era charyzmatycznego przywódcy dobiegła końca. Walkę o fotel prezydenta Pinto da Costa przegrał z bardzo dobrze mu znanym Villasem-Boasem.

Andre Villas-Boas to postać kojarzona głównie z roli trenera w FC Porto w sezonie 2010-2011. Pod jego wodzą Smoki zdobyły potrójną koronę, wygrywając ligę, puchar kraju oraz Ligę Europy. Na początku tego roku 46-latek zapowiedział start w wyborach prezydenckich, które ostatecznie wygrał. Przez pierwsze lata pracy w futbolu był mocno związany z Jose Mourinho, z którym trafiał do kolejnych klubów jako analityk The Special One.

Conceicao przedłużył kontrakt, Villas-Boas chce zmiany trenera

Nowy prezydent oznacza duże zmiany na Estadio Do Dragao. Kilka dni temu kontrakt z klubem przedłużył Sergio Conceicao. Poprzedni prezydent klubu podpisał z nim umowę do czerwca 2029 roku, lecz w najbliższych tygodniach może dojść do sensacyjnego zwrotu akcji. Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira nowo wybrany głównodowodzący Smoków chciałby dokonać zmian na stanowisku trenera. W związku z tym przyszłość Conceicao stanęła pod znakiem zapytania. Mimo nowego kontraktu możemy spodziewać się odejścia Portugalczyka z funkcji pierwszego szkoleniowca.

49-latek w FC Porto pracuje od 2017 roku. W tym czasie wygrał z klubem trzykrotnie mistrzostwo, puchar oraz superpuchar kraju. Na ławce trenerskiej Smoków zasiadał do tej pory 372 razy.