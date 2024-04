Salah odejdzie z Liverpoolu. “Sytuacja, która pasuje obu stronom”

Mohamed Salah odejdzie z Liverpoolu po sezonie 2023/2024 - stwierdził Ally McCoist, ekspert TNT Sports i były znakomity napastnik. Takie słowa padły po meczu The Reds z West Hamem.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah coraz bliżej odejścia z Liverpoolu

Spotkanie Liverpoolu z West Hamem, które zakończyło się wynikiem 2:2, może okazać się przełomowym dla Mohameda Salaha. Egipcjanin zaczął mecz na ławce rezerwowych, a potem pokłócił się z Juergenem Kloppem. Sytuacja odbiła się głośnym echem w brytyjskich mediach.

Spięcie przy linii bocznej jest szeroko komentowane. Głos na ten temat zabrał m.in. Ally McCoist, były znakomity szkocki napastnik, a obecnie ekspert stacji TNT Sports.

– To wcale nie było dobre, szczególnie gdy widzisz, jak Salah wraca i chce się kłócić, a potem musi przyjść jeden z jego kolegów z drużyny i interweniować – powiedział McCoist po meczu.

– Obydwaj byliśmy w szatniach, gdzie to się zdarza. Nie zgadzasz się z tym, co powiedział menadżer, pojawiają się ostre słowa, ale nie wygląda to dobrze. Tego rodzaju rzeczy powinny odbywać się za zamkniętymi drzwiami – ocenia Szkot.

Przy okazji ekspert zabrał głos na temat przyszłości Egipcjanina. Według legendy Glasgow Rangers po sezonie 2023/2024 dojdzie do rozstania Salaha z Liverpoolem.

– Tak, myślę, że odejdzie. […] To może być sytuacja, która pasuje obu stronom. Odejście Mo Salaha może być korzystne. Liverpool będzie mógł ponownie zainwestować pieniędze, które za niego otrzyma – przyznał.

