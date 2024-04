Nottingham Forest – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (28.04.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Nottingham Forest Manchester City

Nottingham – Manchester City: typy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że Manchester City będzie absolutnym faworytem tego meczu. Obrońcy tytułu są ostatnio w fantastycznej formie i nie zmienia tego nawet fakt, że odpadli z rozgrywek w Lidze Mistrzów. Uważam, że w nadchodzącym spotkaniu nie będą mieli problemów z Nottingham. Co więcej, biorąc pod uwagę ich ostatnie wyniki w lidze, myślę, że nie tylko wygrają, ale zrobią to również w wielkim stylu, strzelając przy tym kilka bramek. Mój typ: Man City wygra & powyżej 2.5 goli.

Superbet 1.75 Man City wygra i powyżej 2.5 goli

Nottingham – Manchester City: ostatnie wyniki

Forest do końca rozgrywek będzie walczyć o utrzymanie w Premier League. Na ten moment drużyna Nuno Espirito Santo zajmuje 17. miejsce w lidze z dorobkiem 26 punktów. W ostatnich pięciu meczach odnieśli tylko jedno zwycięstwo, wygrywając (3:1) z Fulham. Cenne punkty w walce o utrzymanie zapewnili sobie również w rywalizacji przeciwko Wolves (2:2) i Crystal Palace (1:1). Z kolei wyższość rywala musieli uznać w starciach z Evertonem (0:2) i Tottenhamem (1:3)

Manchester City wykorzystał ostatnie potknięcia Liverpoolu i wskoczył w tabeli ligowej przed The Reds. Wydaje się, że losy mistrzostwa przesądzi ich rywalizacja w lidze z Arsenalem. W ostatnich tygodniach podopieczni Pepa Guardioli zgarnęli w lidze komplet 12 punktów. The Citiziens byli górą w spotkaniach z Brighton (4:0), Luton (5:1), Crystal Palace (4:2) oraz Aston Villą (4:1). Choć obecnie zajmują 2. miejsce za plecami Kanonierów, to tracą do nich tylko jeden punkt i mają rozegrany jeden mecz mniej.

Nottingham – Manchester City: historia

Ostatni raz obie drużyny spotkały się w meczu 6. kolejki Premier League. W rywalizacji na Etihad Stadium góra byli Obywatele, którzy wygrali (2:0) po bramkach Phila Fodena oraz Erlinga Haalanda. Natomiast w poprzedniej kampanii raz zwycięstwo odnieśli podopieczni Pepa Guardioli (6:0), a raz Nottingham sprawiło niespodziankę, remisując (1:1) w starciu na własnym stadionie.

Nottingham – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem nadchodzącego starcia będzie drużyna Manchesteru City. Kurs na ich zwycięstwo to 1.33. W przypadku Nottingham współczynnik oscyluje w granicach 9.00. Z naszym kodem GOAL odbierzesz u bukmachera Superbet najwyższy bonus powitalny na rynku (3755 zł + 600 zł).

Nottingham – Manchester City: kto wygra?

Kto wygra?

Remis

Man City

Nottingham – Manchester City: przewidywane składy

Do gry po lekkich problemach zdrowotnych powinien powrócić Erling Haaland. Ponadto cała drużyna będzie do dyspozycji Pepa Guardioli na spotkanie z Nottingham. Natomiast u gospodarzy na pewno nie zobaczymy Willy’ego Boly i Taiwo Awoniyi. Obaj zawodnicy zmagają się z urazami mięśniowymi, które wykluczają ich z gry. Reszta zespołu jest do pełnej dyspozycji Nuno Espirito Santo.

Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 1 Matt Turner 6 Ibrahim Sangare 15 Harry Toffolo 16 Nicolas Dominguez 19 Moussa Niakhate 20 Giovanni Reyna 27 Divock Origi 29 Gonzalo Montiel 37 Rodrigo Ribeiro 6 Nathan Aké 8 Mateo Kovacic 11 Jérémy Doku 18 Stefan Ortega 19 Julián Álvarez 21 Sergio Gomez 25 Manuel Akanji 27 Matheus Nunes 82 Rico Lewis

Nottingham – Manchester City: transmisja meczu

Spotkanie odbędzie się w niedzielę (28 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay.

