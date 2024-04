Co z premią dla piłkarzy Wisły Kraków za Puchar Polski? Królewski wyjaśnia

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Awans do Ekstraklasy = premia za triumf w Pucharze Polski

Wisła Kraków stoi przed historyczną szansą zdobycia Pucharu Polski jako drużyna występująca w Fortuna 1. Lidze. Awans do finału rozgrywek podopieczni Alberta Rude wywalczyli dzięki zwycięstwu (2:1) w półfinale z Piastem Gliwice. Choć wciąż ważą się losy powrotu Białej Gwiazdy do Ekstraklasy, to niewykluczone, że w przyszłym sezonie może dojść do sytuacji, w której Polskę na arenie europejskiej reprezentować będzie klub z zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej.

Aktualnie krakowski zespół zajmuje 4. miejsce w lidze z dorobkiem 49 punktów. Aczkolwiek drużyny będące bezpośrednio za plecami Wisły mają jeden mecz rozegrany mniej (stan na niedzielę 28 kwietnia rano). Do końca sezonu w 1. lidze pozostały 4 mecze, a sytuacja na zapleczu Ekstraklasy zmienia się jak w kalejdoskopie.

Czy Wisła Kraków wygra Puchar Polski? TAK 80% NIE 20% 44 + Głosy Oddaj swój głos: TAK

NIE

W ostatnich dniach głośno zrobiło się na temat premii dla piłkarzy Wisły Kraków za ewentualny triumf w finale Pucharu Polski. Zawodnicy mają otrzymać bonus, ale jest on zależny od postawy w rozgrywkach ligowych. To, że premia zostanie wypłacona tylko w przypadku jeśli Biała Gwiazda awansuje do Ekstraklasy, potwierdził właściciel klubu Jarosław Królewski w rozmowie z Kanałem Sportowym podczas programu “Loża Piłkarska”.

– Po pierwsze chciałem zaznaczyć, że mamy tak świetnych zawodników, że nie trzeba ich zbytnio motywować do tego, żeby awansować do Ekstraklasy czy wygrać Puchar Polski. Wiedzą, o co grają. To są świetni ludzie, świetne chłopaki i sztab szkoleniowy – zaczął swoją wypowiedź właściciel Wisły Kraków.

– Natomiast odpowiedź na Pana pytanie brzmi tak. Dla Wisły Kraków awans do Ekstraklasy jest kluczowy również ze względów formalnych i finansowych. Zwycięstwo w Pucharze Polski jest dla nas istotne. Pewnie też w cudzysłowie w ciągu dekady nie mieliśmy takiego sukcesu i jest to dla nas poważny zastrzyk finansowy. Jednak nie jest to coś, co będzie dla nas najistotniejsze, jeśli chodzi o kwestię finansowe. Tak, dzisiaj premia w przypadku Pucharu będzie odpowiednia, jeśli awans do Ekstraklasy nastąpi – powiedział Jarosław Królewski w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Finałowy mecz Pucharu Polski pomiędzy Wisłą Kraków a Pogonią Szczecin zostanie rozegrany 2 maja na Stadionie Narodowym. Początek meczu o godzinie 16:00. Relacja tekstowa live z tego starcia będzie dostępna na naszym portalu. Już teraz zapraszamy Was do śledzenia finałowej rywalizacji na naszym portalu.