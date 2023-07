IMAGO / Urbanandsport Na zdjęciu: Sergino Dest

Sergino Dest nie zachwycił podczas rocznego wypożyczenia w AC Milan

Obecnie wybiera się na tournee przedsezonowe z Barceloną

Blaugrana ma wielki problem z obsadą prawej pomocy, a Dest wierzy, że może wywalczyć sobie pozostanie w stolicy Katalonii

“Każdy zaczyna od zera”

Sergino Dest już przed rokiem został skreślony przez Xaviego Hernandeza. FC Barcelona wysłała go na wypożyczenie do AC Milan, gdzie z pewnością nie poprawił swoich notowań. Obecnie Amerykanin wrócił jednak do stolicy Katalonii i trenuje już z kolegami. Wybiera się też na tournee przedsezonowe do jego ojczyzny. 22-latek wierzy, że może wywalczyć sobie pozostanie w drużynie.

– Jestem w pełni skoncentrowany na pracy. Moim celem jest pozostanie i cieszenie się sezonem w Barcelonie. To zależy ode mnie i stać mnie na to. Xavi powiedział, że zaczynam od zera, jak każdy. Zgadzam się, muszę pokazać swoje zalety. Wiem, że mam trochę zaległości, ale będę dawał z siebie wszystko. To trudny moment w mojej karierze. Zawsze jednak wolę myśleć pozytywnie – powiedział prawy obrońca. Na jego korzyść przemawia fakt, że w kadrze Barcelony brakuje zawodników na tę pozycję. Jeśli się sprawdzi, być może rzeczywiście otrzyma kolejną szansę od Xaviego.

Dest w minionym sezonie rozegrał 14 spotkań dla Milanu we wszystkich rozgrywkach. Nie zanotował w nich gola ani asysty.

