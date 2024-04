Tottenham – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (28.04.2024)

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Tottenham Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2024 20:45 .

Tottenham – Arsenal: typy bukmacherskie

Zarówno Tottenham, jak i Arsenal w końcówce sezonu mają o co walczyć, więc mecz w Londynie zapowiada się niezwykle interesująco. Moim zdaniem Kanonierzy zbiorą wszystkie siły na to spotkanie, aby pozostać w walce o mistrzostwo. Podopieczni Mikela Artety w bieżącym sezonie są najlepszą drużyną pod względem gry w delegacji. Dlatego uważam, że w tym meczu Arsenal zgarnie komplet punktów. Mój typ: Arsenal wygra.

STS 1.75 Arsenal wygra mecz Zagraj

Tottenham – Arsenal: ostatnie wyniki

Podopieczni Ange Postecoglu w ostatniej kolejce zawiedli oczekiwania kibiców. Tottenham w starciu z Newcastle skompromitował się, przegrywając aż (0:4). Ponadto wysoka porażka dotknęła ich również w rywalizacji z Fulham, gdzie schodzili do szatni z wynikiem (0:3). Natomiast punkty w walce o awans do Ligi Mistrzów wywalczyli w konfrontacji z Nottingham (3:1), West Ham (1:1) oraz Luton (2:1). Aktualnie Koguty zajmują 5. miejsce w Premier League z dorobkiem 60 punktów. Jeśli obronią swoją pozycję do końca sezonu, to w nagrodę prawdopodobnie zagrają w Lidze Mistrzów.

Kanonierzy na kilka kolejek przed końcem sezonu wciąż marzą o zdobyciu pierwszego od dwudziestu lat mistrzostwa. W ostatnich dwóch kolejkach zdobyli komplet punktów, wygrywając z Chelsea (5:0) oraz Wolves (2:0). Gdyby nie porażka z Aston Villą (0:2) mieliby losy mistrzowskiego tytułu w swoich rękach. Na tę chwilę co prawda wyprzedzają Man City o jeden punkty, ale ich rywale mają jeden mecz mniej.

Tottenham – Arsenal: historia

W bieżącym sezonie Tottenham mierzył się z Arsenalem w meczu 6. kolejki Premier League. Spotkanie na Emirates Stadium zakończyło się wynikiem (2:2). Natomiast w poprzedniej kampanii dwukrotnie w bezpośredniej rywalizacji lepszy okazał się Arsenal. Kanonierzy najpierw wygrali (3:1) u siebie, a następnie (2:0) na wyjeździe. Ostatni raz gdy Koguty były górą w starciu z The Gunners było to 12 maja 2022 roku. Wygrali wtedy (3:0) na własnym stadionie.

Tottenham – Arsenal: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu będzie Arsenal. Kurs na zwycięstwo gości to 1.75. Natomiast współczynnik na triumf Tottenhamu wynosi 4.05. Z naszym kodem promocyjnym GOAL przy rejestracji u bukmachera STS możesz odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Tottenham – Arsenal: przewidywane składy

Ange Postecoglu w hicie Premier League nie będzie mógł skorzystać z kilku kontuzjowanych zawodników. W obozie Spurs na liście kontuzjowanych znajduje się m.in. Destiny Udogie, Manor Solomon, Ryan Sessegnon oraz Fraser Forster.

Po stronie Arsenalu jedynym nieobecnym będzie Jurrien Timber. Holender co prawda wrócił po ostatniej kontuzji, aczkolwiek nie będzie jeszcze gotowy do gry.

Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Tottenham Ange Postecoglou 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 5 Pierre Emil Højbjerg 6 Radu Dragusin 9 Richarlison 11 Bryan Gil 18 Giovani Lo Celso 21 Dejan Kulusevski 30 Rodrigo Bentancur 33 Ben Davies 40 Brandon Austin 1 Aaron Ramsdale 9 Gabriel Jesus 10 Emile Smith-Rowe 11 Gabriel Martinelli 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 20 Jorginho 21 Fábio Vieira 35 Oleksandr Zinchenko

Tottenham – Arsenal: kto wygra?

Kto wygra? Tottenham 0% Remis 0% Arsenal 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tottenham

Remis

Arsenal

Tottenham – Arsenal: transmisja meczu

Mecz 35. kolejki Premier League pomiędzy Tottenhamem a Arsenalem rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.