West Ham czeka na odpowiedź znanego trenera. W razie odmowy mają plan B

Julen Lopetegui otrzymał propozycję trzyletniego kontraktu od West Hamu. Jak informuje Nicolo Schira w przypadku negatywnej odpowiedzi Młoty zwrócą się do Maurizio Sarriego.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: David Moyes

Lopetegui musi podjąć decyzję, Sarri opcją rezerwową West Hamu

West Ham United wraz z zakończeniem sezonu rozstanie się z dotychczasowym szkoleniowcem. Miejsce Davida Moyesa w londyńskim zespole miałby zająć Julen Lopetegui. Hiszpański szkoleniowiec pozostaje na bezrobociu od momentu zwolnienia z Wolverhampton. Młoty nie są jednak jedynym klubem, który widziałby 57-latka w roli trenera. Zatrudnieniem byłego selekcjonera reprezentacji Hiszpanii zainteresowany był również AC Milan, lecz tam sytuacja spowita jest mgłą ze względu na stanowczą reakcję kibiców.

Jak poinformował Nicolo Schira na portalu X angielski klub rozmawiał już z Lopeteguim i zaoferował mu trzyletni kontrakt do czerwca 2027 roku. Obecnie Hiszpan zastanawia się co począć, a West Ham czeka na decyzję szkoleniowca. Jeśli ten odrzuci ofertę, to według włoskiego dziennikarza następnym celem zespołu Łukasza Fabiańskiego będzie Maurizio Sarri.

Włoski trener w bieżącym sezonie pożegnał się z pracą w Lazio po prawie trzech latach. 65-latek złożył dymisję ze względu na brak porozumienia z właścicielem klubu odnośnie polityki transferowej. Włoch narzekał na brak aktywności na rynku transferowym.

Niezależnie od tego, kto zostanie wybrany to następca Moyesa stanie przed bardzo trudnym zadaniem. Szkocki menadżer niewątpliwie zapisał się na kartach historii West Hamu. 61-latek doprowadził ich do pierwszego od dwudziestu czterech lat trofeum w europejskich pucharach.