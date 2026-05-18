Real podjął decyzję. Mourinho da mu ostatnią szansę

Real Madryt nie zamierza sprzedawać Eduardo Camavingi mimo trudnego sezonu Francuza. Pomocnik ma pozostać w klubie i powalczyć o odbudowę pod wodzą Jose Mourinho.

fot. ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Jose Mourinho

Camavinga nadal ma wsparcie Realu

Eduardo Camavinga miał być jednym z liderów środka pola Realu Madryt, ale obecny sezon okazał się dla niego ogromnym rozczarowaniem. Francuz zmagał się z kontuzjami, problemami z regularną grą i coraz częściej spotykał się z krytyką ze strony kibiców oraz mediów. Szczególnie dużo mówiło się o jego czerwonej kartce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium.

Słabsza forma pomocnika doprowadziła do licznych spekulacji dotyczących jego przyszłości. W Hiszpanii pojawiały się informacje, że Real Madryt może rozważyć sprzedaż zawodnika już podczas letniego mercato. Najnowsze doniesienia całkowicie zmieniają jednak sytuację wokół reprezentanta Francji.

Według dziennikarza Jorge C Picon Real nie planuje sprzedaży Camavingi i nie bierze pod uwagę transferu w najbliższym oknie transferowym. Klub nadal wierzy w potencjał 23-letniego pomocnika, a sam piłkarz również nie myśli o odejściu z Santiago Bernabeu. Wcześniej media informowały także, że Królewscy odrzucili zapytanie Borussii Dortmund dotyczące Francuza.

Camavinga rozegrał w tym sezonie 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach, ale tylko 23 razy wychodził w podstawowym składzie. Strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. Dodatkowym problemem były urazy, przez które opuścił osiem meczów. W pewnym momencie przegrał nawet rywalizację z młodym Thiago Pitarchiem, który otrzymywał szanse w ważnych spotkaniach przeciwko Manchesterowi City i Bayernowi Monachium.

Sytuacja pomocnika może jednak całkowicie zmienić się po przyjściu Jose Mourinho. Portugalczyk ma wkrótce objąć Real Madryt i Camavinga będzie jednym z zawodników, którzy dostaną szansę na nowy początek. W klubie wierzą, że Francuz nadal może odegrać ważną rolę w przyszłości drużyny.