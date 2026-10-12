Real Madryt podjął decyzję ws. Courtois. Przyszłość wyjaśniona

16:35, 12. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Real Madryt osiągnął porozumienie z Thibaut Courtois w sprawie przedłużenia kontraktu - informuje Fabrizio Romano. Bramkarz ma podpisać nową umowę do czerwca 2028 roku.

Thibaut Courtois
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Courtois podpisze nowy kontrakt z Realem Madryt

Real Madryt przyjął w przeszłości kluczową zasadę w sprawie zawodników powyżej 30. roku życia. Florentino Perez nie proponuje im kontraktów dłuższych niż jeden sezon. Z takim podejściem spotkał się niedawno Thibaut Courtois. Jego umowa wygasała wraz z końcem czerwca i została przedłużona o kolejne dwanaście miesięcy. Jednocześnie przyszedł czas, w którym jego przyszłość ponownie stała się tematem w mediach.

Byłoby dziwne, gdyby Los Blancos podjęli inną decyzję, niż można było się spodziewać. Fabrizio Romano poinformował, że Courtois dogadał się z Realem Madryt ws. kolejnego przedłużenia umowy. Tak jak poprzednio będzie to tylko roczny kontrakt do końca czerwca 2028 roku.

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Courtois to nie tylko jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. Reprezentant Belgii jest postrzegany w klubie jako lider. Biorąc pod uwagę fakt, że gra w Los Blancos od 2018 roku, jest zawodnikiem z najdłuższym stażem w klubie. Zaraz za nim są Federico Valverde i Vinicius Junior.

Łącznie doświadczony Belg ma na swoim koncie 342 mecze w barwach klubu, w których 131 razy zachował czyste konto. Dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, a także trzy razy mistrzostwo Hiszpanii. Wcześniej był związany z Chelsea, Atletico Madryt oraz KRC Genk.

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