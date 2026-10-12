Barcelona pożegna Messiego! Hiszpanie ujawnili

Leo Messi powoli zbliża się do końca kariery. FC Barcelona planuje dla niego uroczyste pożegnanie za półtora roku. Ujawnił to Toni Freixa, czyli były członek zarządu katalońskiego klubu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Barcelona zaplanowała pożegnanie Messiego

Leo Messi obecnie jest związany z Interem Miami, z którym ma kontrakt tylko do końca grudnia 2028 roku. Media sugerują, że właśnie wtedy legendarny Argentyńczyk może zakończyć karierę. Zanim to jednak nastąpi, czeka go prawdopodobny powrót do Hiszpanii, gdzie jego pożegnanie planuje FC Barcelona.

Urodzony w Rosario piłkarz pierwsze poważne kroki w piłce stawiał w akademii La Masia. Z Barceloną był związany od 2000 do 2021 roku. W tym czasie zapracował na status legendy i najlepszego zawodnika w historii. Łącznie wystąpił w 778 meczach, w których strzelił 672 bramki i zaliczył 303 asysty. W międzyczasie pobił niezliczoną liczbę rekordów. Nic więc dziwnego, że Blaugrana chce go pożegnać, jak na legendę przystało.

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O planach pożegnania 38-latka mówił Toni Feixa, czyli były członek zarządu FC Barcelony. Ujawnił, że ma się on odbyć za półtora roku. „Za półtora roku na Camp Nou odbędzie się uroczysta ceremonia pożegnania Leo Messiego z Barceloną. To już potwierdzona informacja„ – powiedział Toni Freixa.

🚨 Barcelona are planning to hold a farewell ceremony for Lionel Messi at the Camp Nou in a year and a half. 💙❤️



(Source: Toni Freixa) pic.twitter.com/d98D8iO6pc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 12, 2026

Nie tak dawno Messi brał udział w pożegnalnym spotkaniu w barwach reprezentacji Argentyny. W towarzyskim meczu z Beninem nie tylko ostatni raz zagrał w drużynie narodowej, ale także strzelił ostatniego gola w kadrze. Z całą pewnością jego nieuchronnie zbliżający się koniec kariery będzie równocześnie końcem pewnej epoki w piłce nożnej.